Мостовой считает, что Дзюба не нужен только двум клубам РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что нападающий Артем Дзюба усилил бы любую команду РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака».

«Удивительно, что никто из клубов РПЛ не берет Артема. А, может, он сам не хочет оставаться в России.

С невысоким уровнем нашего чемпионата он усилил бы любую команду, кроме «Спартака» и «Зенита», – считает Мостовой.