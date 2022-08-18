Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Мостовой считает, что Дзюба не нужен только двум клубам РПЛ

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что нападающий Артем Дзюба усилил бы любую команду РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака».

    «Удивительно, что никто из клубов РПЛ не берет Артема. А, может, он сам не хочет оставаться в России.

    С невысоким уровнем нашего чемпионата он усилил бы любую команду, кроме «Спартака» и «Зенита», – считает Мостовой.

    • 33-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
    • Форвард ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

    Новости по теме
    «Бешикташ» не интересуется Дзюбой. Он снимал видео рядом с домашним стадионом турецкой команды 5
    Дзюба снял видео рядом с домашним стадионом «Бешикташа» 6
    Канчельскис: «Сейчас «Тоттенхэм» не возьмет Дзюбу даже болбоем» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +223

      эд100 7 минут назад

      Да брось Саня ересь нести. Остальные клубы может и победнее, (что для зюбы важно), но не на столько глупее. Хороший пример будет для других, чего точно не надо делать в своей жизни. А у зюбы список длинный...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4030

      mutabor0992 2 часа назад

      Онанист не нужен НИКОМУ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4366

      Enter2006 2 часа назад

      Чем бы он усилил? Игрой в "волейбол" чтобы вся команда ему на голову подавала? Дзюба - напыщенный PRом недофутболист. Да да да, орите про его "статистику". Если сравнивать с чуть ранним периодом. Даже Быстров пусть и хрустальный интереснее был. А про Аршавина, Павлюченко, Колодина, Жиркова - вообще молчу...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10512

      alp > Enter2006 1 час назад

      но, блин, статистика- это основной кипиай футболиста..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11395

      Алексей З 2 часа назад

      Конечно можно использовать схему с "бетонным столбом", как запасной вариант.
      Держать на этот случай дорогого игрока для клуба накладно.
      Все клубы как-то пытаются что-то "вылепить" на скорости. Практически нет напов только в НН и Торпедо , но туда этот герой не пойдёт.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11