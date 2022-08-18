Мостовой считает, что Дзюба не нужен только двум клубам РПЛ

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что нападающий Артем Дзюба усилил бы любую команду РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака».
«Удивительно, что никто из клубов РПЛ не берет Артема. А, может, он сам не хочет оставаться в России.
С невысоким уровнем нашего чемпионата он усилил бы любую команду, кроме «Спартака» и «Зенита», – считает Мостовой.
- 33-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
- Форвард ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».
Источник: Sport24