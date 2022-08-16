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    Президент РПЛ Алаев отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч

    Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев пока не видит оснований для разбирательства в отношении экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.

    • Журналист Иван Карпов обвинил специалиста в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.
    • Инсайдер утверждает, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».

    «Я запутался в количестве слухов и версий, которые появлялись. Расставание с тренером, который добился результатов, выглядит странно. Это факт.

    Но мы не знаем внутренней кухни и отношений. Руководители клубов вправе принимать любые решения в соответствии с трудовым кодексом РФ.

    Если есть информация, которая указывает на незаконные действия сотрудников клуба, она должна быть предоставлена и рассмотрена в формальном порядке.

    Никаких таких документов касательного данного вопроса у меня нет», – заявил Алаев.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1137

      mama1991 46 минут назад

      серия А началась, и другие чемпы, из наших смарю тока спартак, цска, зенит, на остальную шолупонь плевать.

      0
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      Рейтинг: +406

      Fialet > mama1991 38 минут назад

      А серия А что намного лучше? По мне так тоже 4 - 5 команд, а остальное шелупонь.

      0
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      Рейтинг: +526

      Октавиус 1 час назад

      надо алкаша-"инсайдера" с богатой фантазией натянуть, а не Юрана

      2
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      Рейтинг: +5046

      Красногорск_Фан > Октавиус 28 минут назад

      Под это описание каждый на сайте подходит 146%

      1
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      Рейтинг: +6695

      Semenycch 1 час назад

      Я не сторонник Юрана, человек он с тяжелым характером, но тренер он однозначно отличный. Увольнение Юрана из Химок очень напоминает отстранение Шпалыча от работы в Локо. В обоих клубах музыку заказывают богатые люди из породы Шариковых. А значит Химки обвалится вниз турнирной таблицы. Химки теперь однозначно ждет первая лига. Помешать этому может Урал, Факел, Торпедо или НН, которые сыграют еще хуже.

      3
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      Рейтинг: +11362

      Алексей З > Semenycch 5 минут назад

      Ты свои опусы читаешь ?
      Так Химки ждёт первая лига или 4 команды играют ещё хуже ?
      У нас 5 вылетают ?

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      Рейтинг: +503

      Sergh4 2 часа назад

      Нужно брать, да принимать и прямо сейчас, нечего тянуть!

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      Рейтинг: +4340

      Enter2006 2 часа назад

      А что тут понимать? Не прикидывайтесь дураками. Садыгова и Терюшкова - накуй с Химок!!!! А если силёнок на это нет - будем дальше подобное терпеть...

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      Рейтинг: +11362

      Алексей З > Enter2006 3 минуты назад

      Так ты будишь их снимать или может Воробьёв с тобой советуется ?

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