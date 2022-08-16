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  • Президент РПЛ Алаев отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч

Президент РПЛ Алаев отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч

16 августа 2022, 18:05
6

Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев пока не видит оснований для разбирательства в отношении экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.

  • Журналист Иван Карпов обвинил специалиста в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.
  • Инсайдер утверждает, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».

«Я запутался в количестве слухов и версий, которые появлялись. Расставание с тренером, который добился результатов, выглядит странно. Это факт.

Но мы не знаем внутренней кухни и отношений. Руководители клубов вправе принимать любые решения в соответствии с трудовым кодексом РФ.

Если есть информация, которая указывает на незаконные действия сотрудников клуба, она должна быть предоставлена и рассмотрена в формальном порядке.

Никаких таких документов касательного данного вопроса у меня нет», – заявил Алаев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Ростов Юран Сергей Алаев Александр
Комментарии (6)
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Enter2006
1660662650
А что тут понимать? Не прикидывайтесь дураками. Садыгова и Терюшкова - накуй с Химок!!!! А если силёнок на это нет - будем дальше подобное терпеть...
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Sergh4
1660663610
Нужно брать, да принимать и прямо сейчас, нечего тянуть!
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Октавиус
1660664408
надо алкаша-"инсайдера" с богатой фантазией натянуть, а не Юрана
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bomilazdeshnii
1660673739
Я думаю, что освободили место для Писарева, дав Юрану отступных 30-40 млн. Это СУГУБО мое мнение.
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