Президент РПЛ Алаев отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч

Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев пока не видит оснований для разбирательства в отношении экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.

Журналист Иван Карпов обвинил специалиста в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.

Инсайдер утверждает, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».

«Я запутался в количестве слухов и версий, которые появлялись. Расставание с тренером, который добился результатов, выглядит странно. Это факт.

Но мы не знаем внутренней кухни и отношений. Руководители клубов вправе принимать любые решения в соответствии с трудовым кодексом РФ.

Если есть информация, которая указывает на незаконные действия сотрудников клуба, она должна быть предоставлена и рассмотрена в формальном порядке.

Никаких таких документов касательного данного вопроса у меня нет», – заявил Алаев.