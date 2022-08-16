Президент РПЛ Алаев отреагировал на обвинения Юрана в попытке организовать договорной матч

серия А началась, и другие чемпы, из наших смарю тока спартак, цска, зенит, на остальную шолупонь плевать.
Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев пока не видит оснований для разбирательства в отношении экс-тренера «Химок» Сергея Юрана.
- Журналист Иван Карпов обвинил специалиста в попытке сыграть договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.
- Инсайдер утверждает, что это стало причиной увольнения Юрана из «Химок».
«Я запутался в количестве слухов и версий, которые появлялись. Расставание с тренером, который добился результатов, выглядит странно. Это факт.
Но мы не знаем внутренней кухни и отношений. Руководители клубов вправе принимать любые решения в соответствии с трудовым кодексом РФ.
Если есть информация, которая указывает на незаконные действия сотрудников клуба, она должна быть предоставлена и рассмотрена в формальном порядке.
Никаких таких документов касательного данного вопроса у меня нет», – заявил Алаев.