Слуцкий оценил дебют Хвичи за «Наполи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал дебют полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи» в матче Серии А с «Вероной» (5:2).

Грузин забил гол и сделал ассист в дебютном официальном матче.

Его заменили на 68-й минуте из-за мышечных проблем.

В РПЛ Хвича выступал за «Локомотив» и «Рубин».

«Я очень рад за него. Мы пристально следим. Видели, что сегодня в программке была отсылка к нему. Мы скучаем по нему, и собака не является полноценным заменителем человека (на базе «Рубина» живет собака по кличке Квара – прим. «Бомбардира»).

И то, что он сегодня дебютировал ровно в тот же день и в то же время, что начал игру «Рубин», думаю, что это очень символично», – сказал Слуцкий.