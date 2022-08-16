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    Слуцкий оценил дебют Хвичи за «Наполи»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал дебют полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи» в матче Серии А с «Вероной» (5:2).

    • Грузин забил гол и сделал ассист в дебютном официальном матче.
    • Его заменили на 68-й минуте из-за мышечных проблем.
    • В РПЛ Хвича выступал за «Локомотив» и «Рубин».

    «Я очень рад за него. Мы пристально следим. Видели, что сегодня в программке была отсылка к нему. Мы скучаем по нему, и собака не является полноценным заменителем человека (на базе «Рубина» живет собака по кличке Квара – прим. «Бомбардира»).

    И то, что он сегодня дебютировал ровно в тот же день и в то же время, что начал игру «Рубин», думаю, что это очень символично», – сказал Слуцкий.

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    Источник: сайт «Рубина»

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