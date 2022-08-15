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    Юран не получит работу в РПЛ в ближайшее время («Мутко против»)

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не получит работу в РПЛ в ближайшее время.

    «Многие СМИ отправляли на должность тренера «Урала» Сергея Юрана.

    Однако, бывший тренер «Химок» все же пока остаeтся без работы. И, по моим данным, в ближайшее время вряд ли будет назначен на какой-либо пост в командах РПЛ», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Юран покинул «Химки» в среду.
    • Его заменил Николай Писарев.
    • Инсайдер Иван Карпов обвинил Юрана в попытке организовать договорной матч.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4271

      Enter2006 38 минут назад

      Серёга, у тебя всё будет ок! А Химкам без тебя "3,14изда!"

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