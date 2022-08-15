Юран не получит работу в РПЛ в ближайшее время («Мутко против»)

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не получит работу в РПЛ в ближайшее время.

«Многие СМИ отправляли на должность тренера «Урала» Сергея Юрана.

Однако, бывший тренер «Химок» все же пока остаeтся без работы. И, по моим данным, в ближайшее время вряд ли будет назначен на какой-либо пост в командах РПЛ», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».