Юран не получит работу в РПЛ в ближайшее время («Мутко против»)

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не получит работу в РПЛ в ближайшее время.
«Многие СМИ отправляли на должность тренера «Урала» Сергея Юрана.
Однако, бывший тренер «Химок» все же пока остаeтся без работы. И, по моим данным, в ближайшее время вряд ли будет назначен на какой-либо пост в командах РПЛ», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Юран покинул «Химки» в среду.
- Его заменил Николай Писарев.
- Инсайдер Иван Карпов обвинил Юрана в попытке организовать договорной матч.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»