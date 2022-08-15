«Это наш Колизей!» «Спартак» пошутил над «Сочи» после 3:0

«Спартак» пошутил над «Сочи» после разгромной победы (3:0) в 5-м туре РПЛ.
«Это наш Колизей!
Спасибо за вашу феноменальную поддержку сегодня, красно-белые!» – написала пресс-служба клуба в телеграме.
- Фразу «Это наш Колизей» произнес тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в ходе перепалки с экс-главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в декабре 2020 года.
- «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
- Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).
Источник: телеграм-канал «Спартака»