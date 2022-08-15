«Это наш Колизей!» «Спартак» пошутил над «Сочи» после 3:0

«Спартак» пошутил над «Сочи» после разгромной победы (3:0) в 5-м туре РПЛ.

«Это наш Колизей!

Спасибо за вашу феноменальную поддержку сегодня, красно-белые!» – написала пресс-служба клуба в телеграме.