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  • «Высокий прессинг, контроль, доминирование». Писарев рассказал, какой футбол хочет поставить «Химкам»

«Высокий прессинг, контроль, доминирование». Писарев рассказал, какой футбол хочет поставить «Химкам»

14 августа 2022, 17:58
2

Главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

  • Эта игра стала дебютной для Писарева в подмосковной команде.
  • Он сменил на посту главного тренера Сергея Юрана.

– Вы сказали, что будете играть в атакующий футбол. Но ударов сегодня было мало…

– Я говорил «современный» футбол. А это – баланс обороны и атаки. Высокий прессинг, высокая линия обороны, контроль, доминирование – хочется играть в этот футбол, но на это нужно время. Надо подождать, поработать над этими компонентами.

– Вы вели себя на скамейке довольно стеснительно. Это ваше кредо?

– Что значит стеснительный? Разве я молчал? По‑моему, я подсказывал достаточно громко, на весь стадион. И было слышно, потому что зрителей было не так много. Стеснительный тренер, «лэптоп» тренер и так далее – это ярлыки от вас, от прессы. Я никогда не был стеснительным тренером.

– Много слухов о Юране. Это мешало готовиться к матчу?

– Абсолютно нет. Спасибо руководству, что оградили тренерский штаб и команду от всего этого. Мы нормально готовились. Понятно, что любая отставка – это стресс, турбулентность. Надеюсь, нам удалось нивелировать этот момент, мы спокойно готовились к игре.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Писарев Николай
Комментарии (2)
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Vitaga
1660493273
приход грубо говоря на живое место - уже некрасиво. а слова про современный футбол вообще походят на слова гисдобола что мелькнул в Локо - типа раньше команда играла в какой то устаревший футбол но вот пришел великий тренер и всё поправит. уважения к себе писарев явно не добавил
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bomilazdeshnii
1660493288
Одна говорила про доминирование Зенит-ЦСКА. Теперь другой. Садо-мазо, однако
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