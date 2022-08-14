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    «Высокий прессинг, контроль, доминирование». Писарев рассказал, какой футбол хочет поставить «Химкам»

    Главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

    • Эта игра стала дебютной для Писарева в подмосковной команде.
    • Он сменил на посту главного тренера Сергея Юрана.

    – Вы сказали, что будете играть в атакующий футбол. Но ударов сегодня было мало…

    – Я говорил «современный» футбол. А это – баланс обороны и атаки. Высокий прессинг, высокая линия обороны, контроль, доминирование – хочется играть в этот футбол, но на это нужно время. Надо подождать, поработать над этими компонентами.

    – Вы вели себя на скамейке довольно стеснительно. Это ваше кредо?

    – Что значит стеснительный? Разве я молчал? По‑моему, я подсказывал достаточно громко, на весь стадион. И было слышно, потому что зрителей было не так много. Стеснительный тренер, «лэптоп» тренер и так далее – это ярлыки от вас, от прессы. Я никогда не был стеснительным тренером.

    – Много слухов о Юране. Это мешало готовиться к матчу?

    – Абсолютно нет. Спасибо руководству, что оградили тренерский штаб и команду от всего этого. Мы нормально готовились. Понятно, что любая отставка – это стресс, турбулентность. Надеюсь, нам удалось нивелировать этот момент, мы спокойно готовились к игре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +278

      bomilazdeshnii 1 минуту назад

      Одна говорила про доминирование Зенит-ЦСКА. Теперь другой. Садо-мазо, однако

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      Рейтинг: +1907

      Vitaga 1 минуту назад

      приход грубо говоря на живое место - уже некрасиво. а слова про современный футбол вообще походят на слова гисдобола что мелькнул в Локо - типа раньше команда играла в какой то устаревший футбол но вот пришел великий тренер и всё поправит. уважения к себе писарев явно не добавил

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      Рейтинг: +1134

      mama1991 52 минуты назад

      высокое давление, контроль-отмена, минирование... рассказал ПИСАрев-какарев.

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