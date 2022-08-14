«Высокий прессинг, контроль, доминирование». Писарев рассказал, какой футбол хочет поставить «Химкам»

Главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

Эта игра стала дебютной для Писарева в подмосковной команде.

Он сменил на посту главного тренера Сергея Юрана.

– Вы сказали, что будете играть в атакующий футбол. Но ударов сегодня было мало…

– Я говорил «современный» футбол. А это – баланс обороны и атаки. Высокий прессинг, высокая линия обороны, контроль, доминирование – хочется играть в этот футбол, но на это нужно время. Надо подождать, поработать над этими компонентами.

– Вы вели себя на скамейке довольно стеснительно. Это ваше кредо?

– Что значит стеснительный? Разве я молчал? По‑моему, я подсказывал достаточно громко, на весь стадион. И было слышно, потому что зрителей было не так много. Стеснительный тренер, «лэптоп» тренер и так далее – это ярлыки от вас, от прессы. Я никогда не был стеснительным тренером.

– Много слухов о Юране. Это мешало готовиться к матчу?

– Абсолютно нет. Спасибо руководству, что оградили тренерский штаб и команду от всего этого. Мы нормально готовились. Понятно, что любая отставка – это стресс, турбулентность. Надеюсь, нам удалось нивелировать этот момент, мы спокойно готовились к игре.