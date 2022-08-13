«Полное доминирование». Медведев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил победу над ЦСКА в пятом туре РПЛ (2:1). Он видел доминирование.
«Заслуженная победа, полное доминирование в первом тайме. В первой половине игры было семь спасений Игоря Акинфеева. Во втором тайме мы сделали своевременные замены.
Гол Густаво Мантуана? Классный дебютный мяч!» – сказал Медведев.
- «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
- У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
- Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.
Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»