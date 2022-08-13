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  • «Полное доминирование». Медведев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

«Полное доминирование». Медведев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

13 августа 2022, 20:36
19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил победу над ЦСКА в пятом туре РПЛ (2:1). Он видел доминирование.

«Заслуженная победа, полное доминирование в первом тайме. В первой половине игры было семь спасений Игоря Акинфеева. Во втором тайме мы сделали своевременные замены.

Гол Густаво Мантуана? Классный дебютный мяч!» – сказал Медведев.

  • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
  • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
  • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Медведев Александр
Комментарии (19)
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Toomans
1660413010
Ну, полное доминирование имело место быть в первом тайме. А вот по второму вопрос. Если б не "нога Бога" у Мантуана быть очередной ничьей. Стабильности прибавить нужно.
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Тазит
1660413203
Да, в первом тайме действительно возили как мальчиков, но в итоге это чуть не вышло боком, во втором тайме бензин закончился. Если бы не отменили чистый гол коней могли и проиграть.
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NewLife
1660414894
На выходе из бана, с опаской не получить ещё один, все таки должен заметить: у вас то онанирование, то гегемонирование, в общем судейское мудирование.
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Иван Петров 1986
1660415805
Клоун газпромовский. Отскочили с помощью пукуяна, а туда же.
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Enter2006
1660416056
"Развиваете молодёжь" в Зените как следует, молодцы! Вы этим ведь кичились? Двое Россиян забили такие красивые голы! Развивайте молодежь России дальше, млять.
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RUSARM
1660417188
Как же вы всю Россию за-бали,вас ненавидят и вы этим гордитесь? газпрём пока рулит вы все и всех скупаете,в том числе и свистулькиных,вот откуда ноги растут у побед!!!
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paracetamol
1660418152
Густаво Мантуан понравился. Таких следует приглашать, а не всякое хумно, лишь бы ж-па была черная!
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житель СПб
1660418982
Конечно, про "полное доминирование" говорить не стоит... Во 2 тайме игру вели не системно. А в конце - вообще растерялись.
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Evgeniy Moiseenko&
1660420303
Смешно, чес слово! Сколько лет клубу? Чем прославлен?Как проявлял себя в чемпионате СССР?! Дешёвые понты вперемешку с паранойей, да с кремлёвской поддержкой и кучей народных денег?!! Мерзость!
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