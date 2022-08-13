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    «Полное доминирование». Медведев прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил победу над ЦСКА в пятом туре РПЛ (2:1). Он видел доминирование.

    «Заслуженная победа, полное доминирование в первом тайме. В первой половине игры было семь спасений Игоря Акинфеева. Во втором тайме мы сделали своевременные замены.

    Гол Густаво Мантуана? Классный дебютный мяч!» – сказал Медведев.

    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
    • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
    • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

    Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24559

      bset 2 минуты назад

      Разгромили нас 2:1))))

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      Рейтинг: +15155

      NewLife 8 минут назад

      На выходе из бана, с опаской не получить ещё один, все таки должен заметить: у вас то онанирование, то гегемонирование, в общем судейское мудирование.

      0
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      Рейтинг: +167

      Аден 23 минуты назад

      Ушлепан, судейку не забыл отблагодарить? Тьфу млять Позорники сцаные.

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      Рейтинг: +1425

      Тазит 36 минут назад

      Да, в первом тайме действительно возили как мальчиков, но в итоге это чуть не вышло боком, во втором тайме бензин закончился. Если бы не отменили чистый гол коней могли и проиграть.

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      Рейтинг: +1295

      Toomans 39 минут назад

      Ну, полное доминирование имело место быть в первом тайме. А вот по второму вопрос. Если б не "нога Бога" у Мантуана быть очередной ничьей. Стабильности прибавить нужно.

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