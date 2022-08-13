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  • «Очень сложно подобрать слова». Тренер «Локомотива» Циннбауэр – о ничьей с «Крыльями»

«Очень сложно подобрать слова». Тренер «Локомотива» Циннбауэр – о ничьей с «Крыльями»

13 августа 2022, 18:27
14

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • Москвичи ни разу не победили в 5 турах чемпионата.
  • Команда с 3 очками идет на 13-м месте в зоне стыков.

«Игра сложилась непросто. Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренерский штаб разочарованы результатом.

Мы могли сыграть лучше. Команда не лучшим образом вошла в игру. Хочу отметить Худякова, чей сейв сохранил наши ворота в неприкосновенности.

Мы прибавляли с каждой минутой, владели инициативой. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме, но нам не удалось превратить их в голы.

После того, как команда не забивает пенальти, рисунок игры меняется. Нам нужно смотреть вперeд в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять: готовиться к следующим матчам.

Будет проведeн углубленный анализ игры, чтобы не допускать невынужденные ошибки, когда ребята просто теряли мяч. Будем над этим работать», – сказал Циннбауэр.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Циннбауэр Йозеф
Комментарии (14)
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Красногорск_Фан
1660404770
А чья задача чтобы команда вошла в игру как на решающий бой. Этот Олень только в кассу умеет приходить. Лучше бы и с в самом деле нашего взяли. Как минимум так же бы смог обосраться
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Guinnesss
1660404952
Вам надо смотреть в сторону Шереметьево!Любители-делитанты!
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Enter2006
1660405215
Коллеги, лайфхак от Йозефа. )) Если Вы вообще ничто на работе, у Вас нихрена не получается, вы косячите много месяцев, просто уже уволить давно пора, говорите начальству фразу: "Нам нужно смотреть вперeд в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять" ))))
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derrik2000
1660405354
"Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру." Болелы Локо ещё не кричали "чемодан-вокзал - ..."???
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PAREVG.
1660405916
Бюргеры, вон из Локо!
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Alex Y
1660406949
Арсенал из АПЛ тоже так начинал в прошлом сезоне, а потом как то поднялся))
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фанат джигурды
1660408044
Нам нужно смотреть вперeд в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять: готовиться к следующим матчам. Какие следующие матчи??? Вали отсюда, немчура ссаная!!!!
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paracetamol
1660409038
Подбирать слова надо из русского лексикона!
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paracetamol
1660409957
Поражаюсь я этой немчуре. Накупили черного г-на, которые и играть-то не умеют. Видать, неплохо бабло попилили. А куда руководство РЖД смотрит, как их обворовывают?
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Иван Петров 1986
1660417573
Цорн свое дело сделал.
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