«Очень сложно подобрать слова». Тренер «Локомотива» Циннбауэр – о ничьей с «Крыльями»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Москвичи ни разу не победили в 5 турах чемпионата.

Команда с 3 очками идет на 13-м месте в зоне стыков.

«Игра сложилась непросто. Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренерский штаб разочарованы результатом.

Мы могли сыграть лучше. Команда не лучшим образом вошла в игру. Хочу отметить Худякова, чей сейв сохранил наши ворота в неприкосновенности.

Мы прибавляли с каждой минутой, владели инициативой. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме, но нам не удалось превратить их в голы.

После того, как команда не забивает пенальти, рисунок игры меняется. Нам нужно смотреть вперeд в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять: готовиться к следующим матчам.

Будет проведeн углубленный анализ игры, чтобы не допускать невынужденные ошибки, когда ребята просто теряли мяч. Будем над этим работать», – сказал Циннбауэр.