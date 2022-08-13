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    «Очень сложно подобрать слова». Тренер «Локомотива» Циннбауэр – о ничьей с «Крыльями»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Москвичи ни разу не победили в 5 турах чемпионата.
    • Команда с 3 очками идет на 13-м месте в зоне стыков.

    «Игра сложилась непросто. Очень сложно подобрать слова, чтобы прокомментировать игру. Все игроки и тренерский штаб разочарованы результатом.

    Мы могли сыграть лучше. Команда не лучшим образом вошла в игру. Хочу отметить Худякова, чей сейв сохранил наши ворота в неприкосновенности.

    Мы прибавляли с каждой минутой, владели инициативой. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме, но нам не удалось превратить их в голы.

    После того, как команда не забивает пенальти, рисунок игры меняется. Нам нужно смотреть вперeд в будущее и на ошибки, которые были, надо исправлять: готовиться к следующим матчам.

    Будет проведeн углубленный анализ игры, чтобы не допускать невынужденные ошибки, когда ребята просто теряли мяч. Будем над этим работать», – сказал Циннбауэр.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      Guinnesss 35 секунд назад

      Вам надо смотреть в сторону Шереметьево!Любители-делитанты!

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      Рейтинг: +4967

      Красногорск_Фан 3 минуты назад

      А чья задача чтобы команда вошла в игру как на решающий бой. Этот Олень только в кассу умеет приходить. Лучше бы и с в самом деле нашего взяли. Как минимум так же бы смог обосраться

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