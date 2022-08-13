Анчелотти: «После «Реала» я уйду на пенсию»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда завершит карьеру.

«После «Реала» я уйду на пенсию. Этот этап карьеры станет последним.

«Реал» – это вершина. После такого опыта есть смысл поставить точку», – заявил 63-летний итальянец.