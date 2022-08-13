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    Анчелотти: «После «Реала» я уйду на пенсию»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда завершит карьеру.

    «После «Реала» я уйду на пенсию. Этот этап карьеры станет последним.

    «Реал» – это вершина. После такого опыта есть смысл поставить точку», – заявил 63-летний итальянец.

    • Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2024 года.
    • Он выиграл 24 трофея в тренерской карьере.
    • Анчелотти – единственный тренер, ставший чемпионом во всех топ-5 лигах Европы.
    • Также ему принадлежит рекорд по победам в Лиге чемпионов – 4.

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    Источник: Il Messaggero

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    Сегодня, 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +703

      Suvorov51 2 часа назад

      Ну это значит приедет сборную РОССИИ тренировать это и есть пенсия, играть то все равно не допускают

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