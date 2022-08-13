Анчелотти: «После «Реала» я уйду на пенсию»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда завершит карьеру.
«После «Реала» я уйду на пенсию. Этот этап карьеры станет последним.
«Реал» – это вершина. После такого опыта есть смысл поставить точку», – заявил 63-летний итальянец.
- Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2024 года.
- Он выиграл 24 трофея в тренерской карьере.
- Анчелотти – единственный тренер, ставший чемпионом во всех топ-5 лигах Европы.
- Также ему принадлежит рекорд по победам в Лиге чемпионов – 4.
Источник: Il Messaggero