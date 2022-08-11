Лига конференций. Ассист трехкратного чемпиона России не помог «Тоболу» пройти «Зриньски»

«Тобол» сыграл вничью с «Зриньски» (1:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Клуб из Казахстана уступил по сумме двух матчей и вылетел из еврокубков. В моменте с единственным голом «Тобола» голевую передачу сделал экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич.

Лига конференций. 3-й раунд. Ответный матч

Тобол (Казахстан) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Чуже, 34; 1:1 – Дебле, 53.

Удаления: Мокин, 80 – нет.

Первый матч: 0:1

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