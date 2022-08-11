В РФС рассказали, когда вызовут Юрана для разбирательств по возможному договорному матчу

Член технического комитета РФС Александр Мирзоян прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана за попытку организовать договорной матч.

– В РФС есть комитет по этике. Еще есть регламент. По нему РФС и будет работать. Пригласить Ивана Карпова? Наверное, сейчас посмотрят. Есть у Карпова документы или какие-то видеозаписи о том, что Юран подозревается.

– Это надо у Карпова спросить.

– А чего же вы у меня спрашиваете? Если Карпов обвиняет, значит у него должны быть документы. А если он голословно говорит, тогда он должен понести ответственность за это.

– Не Карпов же должен предлагать свои услуги, а РФС – его вызвать.

– Там есть регламент. РФС отреагирует на все так, как надо. Вы хотите, чтобы пригласили Карпова? Пускай он возьмет доказательства и приходит в РФС. Его примут.

– Юрана не хотите вызвать?

– Подождите! Это же не Следственный комитет. Юрана вызовут, когда будет доказана его вина.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему