Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

– «Зенит» в этом сезоне пока ни разу не победил, играя на выезде. В чем причина?

– Пока было всего два матча на выезде. В первой игре у «Зенита» было большое преимущество: забили в течение 20 минут, не позволяли «Химкам» переходить через центр поля...

Но пропала мотивация, настроение изменилось и потом было тяжело собраться, когда Мирзов и Ломовицкий, индивидуально сильные игроки, поймали свою волну.

А с «Ахматом» был типичный матч, когда «Зенит» владел мячом и территорией. Скорее всего, во втором тайме хозяевам было бы намного тяжелее под давлением, «Зенит» мог додавить, но свою роль сыграло удаление. Плюс травма Клаудиньо.

– Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне?

– На данный момент – ЦСКА и «Спартак». Но прошло всего четыре тура – может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов.