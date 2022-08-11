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    Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

    «Зенит» в этом сезоне пока ни разу не победил, играя на выезде. В чем причина?

    – Пока было всего два матча на выезде. В первой игре у «Зенита» было большое преимущество: забили в течение 20 минут, не позволяли «Химкам» переходить через центр поля...

    Но пропала мотивация, настроение изменилось и потом было тяжело собраться, когда Мирзов и Ломовицкий, индивидуально сильные игроки, поймали свою волну.

    А с «Ахматом» был типичный матч, когда «Зенит» владел мячом и территорией. Скорее всего, во втором тайме хозяевам было бы намного тяжелее под давлением, «Зенит» мог додавить, но свою роль сыграло удаление. Плюс травма Клаудиньо.

    – Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне?

    – На данный момент – ЦСКА и «Спартак». Но прошло всего четыре тура – может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов.

    • «Спартак» и ЦСКА делят лидерство в РПЛ после 4 туров с 10 очками.
    • «Зенит», «Ростов» и «Динамо» набрали по 8 баллов – они занимают места с 4-го по 6-е.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1260

      jek718875 58 минут назад

      Если бразилы смотаются,"СЕНИТ"будет играть в одной лиге с "Рубином"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25419

      vladimir-7 2 часа назад

      Не надо забывать о Краснодаре и Локомотиве. Главное, чтобы судьи судили матчи объективно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1888

      Vitaga > vladimir-7 1 час назад

      ты бредишь? какой Локомотив?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +701

      SpartakMoskwa > Vitaga 56 минут назад

      Прошло всего 4 тура))) еще можно все наверстать

      0
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      Рейтинг: +116

      эд100 > vladimir-7 43 минуты назад

      ну ребят..., какой локомотив? паровоз в депо надолго. Нужно было старика Сёмина слушать, а там чёте что.

      0
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      Рейтинг: +9041

      R_a_i_n 2 часа назад

      У Зенита нет конкурентов. Даже если все бразильцы уедут, Зенит всех обыграет вторым составом. Это же очевидно!

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      Рейтинг: +148

      Теркчанин > R_a_i_n 1 час назад

      Если бразилы уедут Зенит станет вровень с Краснодаром,Локо и Ахматом

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      Рейтинг: +9041

      R_a_i_n > Теркчанин 1 час назад

      Может быть, может быть. Но победы все ровно пачками штамповать будут.

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      Рейтинг: +116

      эд100 > R_a_i_n 39 минут назад

      братан, ты бредишь... Ресурсы их, конечно, никто не отменял, но всё может поменяться кардинально.

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      Рейтинг: +3058

      acor94 > эд100 27 минут назад

      Ты думаешь мы не купим новых зулусов взамен старых? Может не лучше, но точно заткнуть дыры ушедших получится

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      Рейтинг: +9041

      R_a_i_n > эд100 13 минут назад

      например что?

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