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Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ

11 августа 2022, 09:23
13

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Зенит» в этом сезоне пока ни разу не победил, играя на выезде. В чем причина?

– Пока было всего два матча на выезде. В первой игре у «Зенита» было большое преимущество: забили в течение 20 минут, не позволяли «Химкам» переходить через центр поля...

Но пропала мотивация, настроение изменилось и потом было тяжело собраться, когда Мирзов и Ломовицкий, индивидуально сильные игроки, поймали свою волну.

А с «Ахматом» был типичный матч, когда «Зенит» владел мячом и территорией. Скорее всего, во втором тайме хозяевам было бы намного тяжелее под давлением, «Зенит» мог додавить, но свою роль сыграло удаление. Плюс травма Клаудиньо.

– Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне?

– На данный момент – ЦСКА и «Спартак». Но прошло всего четыре тура – может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов.

  • «Спартак» и ЦСКА делят лидерство в РПЛ после 4 туров с 10 очками.
  • «Зенит», «Ростов» и «Динамо» набрали по 8 баллов – они занимают места с 4-го по 6-е.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1660200841
У Зенита нет конкурентов. Даже если все бразильцы уедут, Зенит всех обыграет вторым составом. Это же очевидно!
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vladimir-7
1660201273
Не надо забывать о Краснодаре и Локомотиве. Главное, чтобы судьи судили матчи объективно.
Ответить
jek718875
1660205238
Если бразилы смотаются,"СЕНИТ"будет играть в одной лиге с "Рубином"
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