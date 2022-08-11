Орлов сравнил Дзюбу и Соболева

Журналист Геннадий Орлов отметил прогресс нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать (смеется).
Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определенное сходство есть. Да, чем-то напоминает.
Но Дзюба все же потехничнее. Он все-таки прошел спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев – барнаульский.
Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов.
Абаскаль их здорово подвел к сезону. Один совет Александру – не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил», – сказал Орлов.
- В 4 стартовых турах РПЛ Соболев забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.
Источник: «Спорт-Экспресс»