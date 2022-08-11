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    Орлов сравнил Дзюбу и Соболева

    Журналист Геннадий Орлов отметил прогресс нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    «Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать (смеется).

    Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определенное сходство есть. Да, чем-то напоминает.

    Но Дзюба все же потехничнее. Он все-таки прошел спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев – барнаульский.

    Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов.

    Абаскаль их здорово подвел к сезону. Один совет Александру – не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил», – сказал Орлов.

    • В 4 стартовых турах РПЛ Соболев забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Дзюба с мая пребывает в статусе свободного агента.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1321

      alefreddy 41 минуту назад

      Зюба подубовей будет

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      Рейтинг: +1888

      Vitaga 1 час назад

      если реально смотреть то Спартак перебрал очков. ошибки судей явные и не явные. фарт где то. далее удача отвернется и Спартак будет где то в середине таблицы

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      Рейтинг: +116

      эд100 > Vitaga 32 минуты назад

      ещё один под какой то дрянью... где Спартак?, и где удача?! Да если спартачи будут закатывать хоть треть, из того, что обязаны затащить, опа будет всем.

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      Рейтинг: +32605

      VVM1964 > Vitaga 31 минуту назад

      Про ошибки судейские расскажешь пересмотрев матч Спартака с Ахматом - сейчас должно быть 12 очков !!! И про фарт - счет в последних матчах, если бы был фарт, должен был быть неприличным !!!

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      Рейтинг: +1888

      Vitaga > эд100 28 минут назад

      состав у Спартака для РПЛ неплохой. я сомневаюсь в квалификации тренера. игры не видно. за счет индивидуальных действий играют. у них как попрет. 1-2 игры и вдруг не получится по каким то причинам и всё... посыпятся. мне сам клуб дорог и болел за него. удручает руководство

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      Рейтинг: +116

      эд100 > Vitaga 7 минут назад

      я был сдержан, когда назначали испанца. опасений не было. но сейчас почему то верю в него. или ты по принципу - выигрывает команда, проигрывает тренер? не уверен в этом.

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