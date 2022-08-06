«Позор, когда в пустые не забиваешь». Соболев прокомментировал свой промах в матче с «Уралом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.

Соболев сделал две голевые передачи в матче с «Уралом».

«Спартак» вышел на первое место в РПЛ.

«Двоякие ощущения. Столько моментов не забили. Я в пустые не попал. Такие моменты нужно забивать. Позор, когда в пустые ворота не забиваешь. До сих пор думаю об этом.

Сейчас рано что-то говорить, только четыре матча провели. Да, набрали очков, но впереди еще 26 матчей. Пока рано раздавать комплименты.

Выигрываем, поэтому и кайфуем от футбола. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Соболев.