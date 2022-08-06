Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Позор, когда в пустые не забиваешь». Соболев прокомментировал свой промах в матче с «Уралом»

«Позор, когда в пустые не забиваешь». Соболев прокомментировал свой промах в матче с «Уралом»

6 августа 2022, 17:17
9

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.

  • Соболев сделал две голевые передачи в матче с «Уралом».
  • «Спартак» вышел на первое место в РПЛ.

«Двоякие ощущения. Столько моментов не забили. Я в пустые не попал. Такие моменты нужно забивать. Позор, когда в пустые ворота не забиваешь. До сих пор думаю об этом.

Сейчас рано что-то говорить, только четыре матча провели. Да, набрали очков, но впереди еще 26 матчей. Пока рано раздавать комплименты.

Выигрываем, поэтому и кайфуем от футбола. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Соболев.

Еще по теме:
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет» 10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России 3
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1659795670
Главное - что ты не отмазываешься а понимаешь это. Значит проведёшь работу над ошибками и всё ещё будет!
Ответить
VVM1964
1659796000
Отлично, что сам это понимаешь - пол дела сделано, осталась вторая половина - исправить ситуацию с реализацией !!!
Ответить
ScarlettOgusania
1659796377
Уралу надо было забивать больше, придется в следующем туре реализацию исправлять, с Соболева - хет-трик)))
Ответить
alefreddy
1659796971
да вы соревнуетесь с Промесом кто больше не забьет
Ответить
oyabun
1659797235
Саня молодец, что сам понимает, нельзя транжирить такие моменты. Промес вон гораздо больше запорол, но от него ничего не слышно.
Ответить
Вомбат
1659797983
Хороший настрой у парня. И я уверен, что в этом сезоне ему этот настрой не собьют. Я уже объяснил, что Федуну будет не до того, а Зарема - что Зарема. Она на самом деле его пресс-секретарь. Не более того.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1659797987
С координацией у Соболева большие проблемы, это не единственный случай.
Ответить
Главные новости
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
1
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
14
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
11
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Все новости
Все новости
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
14
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
11
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
23
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
8
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+