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    «Позор, когда в пустые не забиваешь». Соболев прокомментировал свой промах в матче с «Уралом»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.

    • Соболев сделал две голевые передачи в матче с «Уралом».
    • «Спартак» вышел на первое место в РПЛ.

    «Двоякие ощущения. Столько моментов не забили. Я в пустые не попал. Такие моменты нужно забивать. Позор, когда в пустые ворота не забиваешь. До сих пор думаю об этом.

    Сейчас рано что-то говорить, только четыре матча провели. Да, набрали очков, но впереди еще 26 матчей. Пока рано раздавать комплименты.

    Выигрываем, поэтому и кайфуем от футбола. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Соболев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +23132

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      С координацией у Соболева большие проблемы, это не единственный случай.

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      Рейтинг: +28

      Житель планетв Земля > DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Ну как бы с большими проблемами с координацией ---в сборную не берут.
      А ты точно доктор ?

      0
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      Рейтинг: +11601

      Вомбат 35 минут назад

      Хороший настрой у парня. И я уверен, что в этом сезоне ему этот настрой не собьют. Я уже объяснил, что Федуну будет не до того, а Зарема - что Зарема. Она на самом деле его пресс-секретарь. Не более того.

      0
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      Рейтинг: +28

      Житель планетв Земля > Вомбат 32 минуты назад

      Зарема - что Зарема. Она на самом деле его пресс-секретарь. ========Гыыыы ....А Федун это знает ? Ты это Федуну объяснил ? )))

      0
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      Рейтинг: +32393

      oyabun 47 минут назад

      Саня молодец, что сам понимает, нельзя транжирить такие моменты. Промес вон гораздо больше запорол, но от него ничего не слышно.

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      Рейтинг: +28

      Житель планетв Земля > oyabun 35 минут назад

      Промес не русский, ему как Соболеву не надо упреждающие самообвинения -прощения пихать...То что сойдет Промесу --Соболеву выйдет в оскорбления типа он нетрадиционной сексуальной ориентации. )))

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      Рейтинг: +1280

      alefreddy 52 минуты назад

      да вы соревнуетесь с Промесом кто больше не забьет

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      Рейтинг: +43

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Уралу надо было забивать больше, придется в следующем туре реализацию исправлять, с Соболева - хет-трик)))

      2
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      Рейтинг: +1606

      22 raza chemp 1 час назад

      Саша молодец, отдал 2 голевые, да не забил в пустые, но признал , сказал что это позор, его промах в пустые это случайность, парень молодец, хочет играть , помогать отрабатывать, , это самое главное

      3
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      Рейтинг: +32470

      VVM1964 > 22 raza chemp 18 секунд назад

      Добавлю, что еще был момент когда он прицельно бил головой без помех - нападающий уровня Соболева должен такие забивать, так что 2 должен !!!

      0
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      Рейтинг: +32470

      VVM1964 1 час назад

      Отлично, что сам это понимаешь - пол дела сделано, осталась вторая половина - исправить ситуацию с реализацией !!!

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      Рейтинг: +4033

      Enter2006 1 час назад

      Главное - что ты не отмазываешься а понимаешь это. Значит проведёшь работу над ошибками и всё ещё будет!

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