Лепсая: «Бразильцы «Зенита» пригрозили, что уйдут. В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты»

Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая объяснил, почему «Зенит» в июле продлил контракт с легионерами.
«У «Зенита» ушел Юри Алберто, воспользовавшись пунктиком. Остальные бразильцы начали говорить: «Мы тоже уйдем». В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты. Переподписали Клаудиньо, Малкома и Вендела», – сказал Лепсая.
- Лепсая работал в «Сатурне», «Балтике», Первой лиге.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- У петербуржцев наибольший бюджет в РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»