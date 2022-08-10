Лепсая: «Бразильцы «Зенита» пригрозили, что уйдут. В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты»

Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая объяснил, почему «Зенит» в июле продлил контракт с легионерами.

«У «Зенита» ушел Юри Алберто, воспользовавшись пунктиком. Остальные бразильцы начали говорить: «Мы тоже уйдем». В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты. Переподписали Клаудиньо, Малкома и Вендела», – сказал Лепсая.