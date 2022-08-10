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  • Лепсая: «Бразильцы «Зенита» пригрозили, что уйдут. В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты»

Лепсая: «Бразильцы «Зенита» пригрозили, что уйдут. В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты»

10 августа 2022, 21:55
52

Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая объяснил, почему «Зенит» в июле продлил контракт с легионерами.

«У «Зенита» ушел Юри Алберто, воспользовавшись пунктиком. Остальные бразильцы начали говорить: «Мы тоже уйдем». В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты. Переподписали Клаудиньо, Малкома и Вендела», – сказал Лепсая.

  • Лепсая работал в «Сатурне», «Балтике», Первой лиге.
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • У петербуржцев наибольший бюджет в РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (52)
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ArReal
1660159586
А что, типо раньше никто не понимал этого? За счет простых россия народное достояние выкатило этим гастролерам космические контракты, а теперь всей страной будем наблюдать, как они будут раскатывать клубы, за которые болеют люди, за чей счёт подписали этих бразильцев и плеваться в телевизор
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ScarlettOgusania
1660159812
Алешенька навалил зулусам по лярду ЗП, куда же сбежишь от "золотых наручников"))
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alex1951
1660159826
И что мы имеем? А то,что Зенит пустышка... Вот ,она,сермяжная правда! Zigbertu ,сие я накаркал еще до начала сезона... Слава Великому Путину Генералиссимусу Газпрома!
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ALEX ML
1660160337
Чушь сморозил
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Fusballer
1660161072
И так понятно, что бразилы стрясли бабла с газпрёма. А как иначе - топ-клуб)))
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ziborock
1660162228
Скоро начнут дурака валять чтобы их продали!
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PAREVG.
1660166183
А что нибудь поновее не мог сказать, все это и так было понятно...
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Spirit_78
1660167029
Опять какой-то неизвестный клоун вылез со своими "гениальными" версиями про оставшихся в Зените бразильцев.
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kazak1975
1660167579
Какое-то чепушилло из дзе gовна на вентилятор накинул. Конченные даже не постараются узнать, что за грузинелло гадит в ленту. Будут подвывать.
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ААМ
1660191808
Обычный проспамовский болтун. В СПАМе все играют за спасибо бывшему "великому" клубу.
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