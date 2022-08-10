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    Лепсая: «Бразильцы «Зенита» пригрозили, что уйдут. В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты»

    Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая объяснил, почему «Зенит» в июле продлил контракт с легионерами.

    «У «Зенита» ушел Юри Алберто, воспользовавшись пунктиком. Остальные бразильцы начали говорить: «Мы тоже уйдем». В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты. Переподписали Клаудиньо, Малкома и Вендела», – сказал Лепсая.

    • Лепсая работал в «Сатурне», «Балтике», Первой лиге.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
    • У петербуржцев наибольший бюджет в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4047

      ziborock 8 минут назад

      Скоро начнут дурака валять чтобы их продали!

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      Рейтинг: +11244

      Алексей З 13 минут назад

      Ну это было всем Понятно.

      0
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      Рейтинг: +2086

      Semushkin Roman Valerievi 15 минут назад

      Респект всем, кто остаётся и скатертью дорога остальным. Новые крыховяки, варелы и энджуки нам не нужны

      0
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      Рейтинг: +684

      Suvorov51 17 минут назад

      По мне помойка, так и будет прыгать под диктовку смозных, вот правда если убрать всех наёмников из всех команд, какая команда будет нормально себя чувствовать, скорее всего та у которой дубль нормальный, одно время у нас в Туле было 11 бразильцев, и только три из них играли нормально, но в вышку все равно не вышли

      0
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      Рейтинг: +2289

      СвинкаСправедливости > Suvorov51 9 минут назад

      Дубль не у каждой команды есть, а вот молодёжка - у всех.
      Но иметь значение будет тренер. Если он умеет работать с молодёжью, то она подрастёт до приличного уровня, если не умеет, то они так и останутся игроками молодёжного первенства. Если даже средних игроков научат бежать в нужное место на протяжении всего матча, то у такой команды конкурентов будет не много.

      0
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      Рейтинг: +16498

      ilichkadr 26 минут назад

      Полоса разоблачений и откровений пошла. Вчера Карпов, Селюк, сегодня некий Лепсая. Завтра ждемс Гурцкая?

      0
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      Рейтинг: +1128

      mama1991 > ilichkadr 18 минут назад

      ГУРЦКАЯ ЖЕ ПЕВИЦА?

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      Рейтинг: +684

      Suvorov51 > mama1991 16 минут назад

      Вот она и поет, что попало

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      Рейтинг: +14742

      Fusballer 28 минут назад

      И так понятно, что бразилы стрясли бабла с газпрёма. А как иначе - топ-клуб)))

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      Рейтинг: +2418

      ALEX ML 40 минут назад

      Чушь сморозил

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      Рейтинг: +1608

      22 raza chemp > ALEX ML 24 минуты назад

      А в чем чушь? После ухода альберто, сразу переподписали всех трех на более жирных условиях, или ты думаешь что они из любви к зиниту остались?)))

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      Рейтинг: +2289

      СвинкаСправедливости 44 минуты назад

      Сантос самый умный оказался, ну он и самый толковый в Зените.
      Челику надоело в этом театре уже играть, хочет футбола настоящего, скоро уедет.

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      Рейтинг: +5108

      ySS 46 минут назад

      Щедрость достояния гаспромовской национальности границ не имеет)

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      Рейтинг: +4277

      Snek 46 минут назад

      Вроде Альберто же обменяли, не?

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