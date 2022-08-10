Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Петржела: «Зенит» смог бы побороться за Роналду»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела готов представить трансфер Криштиану Роналду в петербургский клуб.

    «Роналду же нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов. Так «Зенит» играл бы там, если бы УЕФА не отстранил российские клубы. Думаю, денег у петербуржцев хватит на содержание Криштиану. Так что, если бы не санкции, «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду», – сказал Петржела.

    • Португалец хочет покинуть «МЮ».
    • У него осталось 2 года контракта.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

    Новости по теме
    «Самый совершенный футболист на планете». Скопинцев назвал своего кумира 3
    Тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в старте «МЮ» на матч с «Брайтоном» 1
    Роналду не попал в старт «МЮ» на матч с «Брайтоном». Эриксен, Мартинес – в основе 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4047

      ziborock 8 минут назад

      В Чехии дурок что ли нет? А в Питере Кащенко видимо переполнена!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2086

      Semushkin Roman Valerievi 19 минут назад

      Товарищи, давайте не будем строго судить Петржелу в комментариях. Ну забыл дед принять вечерние таблетки, с кем не бывает! Посмотрим на вас в 70 лет. Спасибо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9037

      R_a_i_n 27 минут назад

      Есть подозрения, что пана Пидержела отдавали во использование Шлюбиньо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +613

      111ax 28 минут назад

      шутник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5108

      ySS 43 минуты назад

      Забавный все таки пан)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3997

      mutabor0992 1 час назад

      Походу властик укол пропустил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +771

      FCTB 1 час назад

      Да зачем он нужен. Пора вообще отправлять всех легионеров из России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      эд100 1 час назад

      кто то принимает лекарства, с очень большой побочкой...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1491

      Alex Y 1 час назад

      А Ньюкасл не интересуется интересно, хоть в ЛЧ он не играет но у них есть деньги

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11