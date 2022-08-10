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Петржела: «Зенит» смог бы побороться за Роналду»

10 августа 2022, 21:35
14

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела готов представить трансфер Криштиану Роналду в петербургский клуб.

«Роналду же нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов. Так «Зенит» играл бы там, если бы УЕФА не отстранил российские клубы. Думаю, денег у петербуржцев хватит на содержание Криштиану. Так что, если бы не санкции, «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду», – сказал Петржела.

  • Португалец хочет покинуть «МЮ».
  • У него осталось 2 года контракта.
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Петржела Властимил
Комментарии (14)
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эд100
1660157244
кто то принимает лекарства, с очень большой побочкой...
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mutabor0992
1660158287
Походу властик укол пропустил.
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ySS
1660160196
Забавный все таки пан)
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111ax
1660161066
шутник
Ответить
664
1660161644
Товарищи, давайте не будем строго судить Петржелу в комментариях. Ну забыл дед принять вечерние таблетки, с кем не бывает! Посмотрим на вас в 70 лет. Спасибо.
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ziborock
1660162280
В Чехии дурок что ли нет? А в Питере Кащенко видимо переполнена!)))
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Красногвардейчик
1660164599
У чеха синдром Орлова))))
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PAREVG.
1660166341
Пора пану на безалкогольное пиво переходить...
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алдан2014
1660181500
Пан опять нажрался,пургу сказочную несёт,у него родственника с фамилией Рианчо нету случайно. Два фантазёра
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житель СПб
1660193218
Полный бред. Нет у Зенита таких денег - уже несколько лет.
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