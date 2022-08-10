Петржела: «Зенит» смог бы побороться за Роналду»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела готов представить трансфер Криштиану Роналду в петербургский клуб.

«Роналду же нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов. Так «Зенит» играл бы там, если бы УЕФА не отстранил российские клубы. Думаю, денег у петербуржцев хватит на содержание Криштиану. Так что, если бы не санкции, «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду», – сказал Петржела.