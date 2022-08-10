Мостовой: «Мне рассказали семь версий увольнения Юрана! Это цирковое представление»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Сергея Юрана из «Химок».

Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.

По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.

«Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

«Не думаю, что увольнение Юрана связано с договорным матчем. Это просто реалии русского футбола. За эти два дня я с кем только не говорил на эту тему — мне уже семь разных версий произошедшего рассказали! Версий больше, чем мячей забитых в том матче.

Действительно, это одно из самых странных увольнений за последнее время. «Химки» находятся в трех очках от первого места — это все похоже на цирковое представление.

Договорные матчи и раньше были. У нас же есть люди, которые работают в РФС, есть специальный комитет — вопросы лучше к ним по этому поводу задавать. В любой стране наказывают за это. А мы сейчас скажем что-нибудь не то на эту тему, и нас накажут. А тех, кто за это ответственен, не накажут», — заявил Мостовой.