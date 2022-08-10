Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Мостовой: «Мне рассказали семь версий увольнения Юрана! Это цирковое представление»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Сергея Юрана из «Химок».

    • Инсайдер Иван Карпов считает, что «Химки» уволили Юрана за попытку организовать договорной матч с «Ростовом» в 29-м туре прошлого сезона РПЛ.
    • По словам инсайдера, Юран обещал отдать 6 очков «Ростову» в новом сезоне.
    • «Ростов» победил в том матче (2:1), а «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

    «Не думаю, что увольнение Юрана связано с договорным матчем. Это просто реалии русского футбола. За эти два дня я с кем только не говорил на эту тему — мне уже семь разных версий произошедшего рассказали! Версий больше, чем мячей забитых в том матче.

    Действительно, это одно из самых странных увольнений за последнее время. «Химки» находятся в трех очках от первого места — это все похоже на цирковое представление.

    Договорные матчи и раньше были. У нас же есть люди, которые работают в РФС, есть специальный комитет — вопросы лучше к ним по этому поводу задавать. В любой стране наказывают за это. А мы сейчас скажем что-нибудь не то на эту тему, и нас накажут. А тех, кто за это ответственен, не накажут», — заявил Мостовой.

    Новости по теме
    Агент Сафонов: «Карпов написал, что Юрана уволили за попытку договорняка? Я бы в суд подал на этого ублюдка» 1
    Селюк: «Это правдоподобно, что Юрана уволили за попытку договорняка» 1
    Губерниев: «Юран не держит удар, выглядит слабым» 1
    Источник: «Газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +270

      bomilazdeshnii 24 минуты назад

      Н-да. Пошла***** по бездорожью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11740

      BRO_football 1 час назад

      Действительно, цирк! Совсем уж с ума сошли эти инсайдеры. У каждого своя версия и каждый уверяет, что она верная. Не знаю что там рассказали Мостовому, но вот 5 версий, которые удалось отыскать в новостях:
      - попытка организвать договорняк с Ростовым (Иван Карпов)
      - не выпустил на поле сына инвестора Химок (Сергей Ильев)
      - ошибки судьи Матюнина в пользу Химок в матче Химки - Крылья Советов (Глеб Трифонов "Мутко против")
      - Смена спонсора (Константин Генич)
      - Изначально договаривались сотрудничество на короткий промежуток времени (Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков)
      Даже не могу представить, какие ещё 2 безумные версии называли Мостовому.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32592

      VVM1964 > BRO_football 1 час назад

      " Как же это всё произошло
      Ведь так мало времени прошло
      И вот Юран опять один
      И у них на это пять причин ..." !!! (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1294

      balam > BRO_football 1 час назад

      любовнику спонсора въехал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4190

      Enter2006 > VVM1964 1 час назад

      "Первая причина - это ложь,
      кто прав кто виноват - не разберёшь,
      Да и сразу пять причин - дерьмо,
      Садыгов окуел уже давно!"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11