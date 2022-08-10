Кокорин тренируется с «Фиорентиной» на сборе во Флоренции

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, заявил, что футболист готовится к новому сезону с итальянским клубом.

«Сейчас у Саши все нормально, он полностью здоров. Сегодня Александр тренировался вместе с командой. У них проходит сбор во Флоренции.

Кокорин принял участие во всем тренировочном процессе «Фиорентины», – сказал Бердышев.