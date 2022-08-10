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    Кокорин тренируется с «Фиорентиной» на сборе во Флоренции

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, заявил, что футболист готовится к новому сезону с итальянским клубом.

    «Сейчас у Саши все нормально, он полностью здоров. Сегодня Александр тренировался вместе с командой. У них проходит сбор во Флоренции.

    Кокорин принял участие во всем тренировочном процессе «Фиорентины», – сказал Бердышев.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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