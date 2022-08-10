«Говорил, что ему больно дышать». Массажист Кокорина рассказал, как игрок перенес коронавирус

Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии футболиста.
— Все дело в том, что 31 год — это не так много. Это расцвет сил сейчас для игроков. То, что он не играет? Но он и так особо не играл, тренировки были и «двусторонки», что там с этой игрой. Он в хорошей форме, единственное — он переболел. 25 тяжелых ковидных дней у него были. Он звонил и говорил, что было больно дышать.
Сейчас он пришел в форму, тренировался. Последний раз выходил с ним на связь вчера. Говорили о том, как у него ножки, ахилл, какие точечки надо задействовать, чтобы все было в порядке.
— Когда последний раз массажировали Кокорина?
— Последний раз это было, когда мы были в «Спартаке». Потом, когда он приезжал ко мне.
— Все в порядке, травм нет?
— Да, все в порядке. Было очень тяжело поначалу, после болезни организм ослаблен, и нагрузки воспринимаются не очень положительно. Сейчас он перешагнул рубеж, когда мышцы болят и все болит. Мы поработали с ним в дистанционном режиме, я показал ему упражнения.
— Что будет с Кокориным дальше?
— Эту тему мы не обсуждали, но то, что он вернулся бы домой в такой ситуации, когда не играет, есть такой шанс. Иначе можно деградировать как игроку.
— А что он хочет, выбрать зарплату или играть?
— Я думаю, что выбрать зарплату и играть дома — идеальный вариант.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.