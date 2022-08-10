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    «Говорил, что ему больно дышать». Массажист Кокорина рассказал, как игрок перенес коронавирус

    Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии футболиста.

    — Все дело в том, что 31 год — это не так много. Это расцвет сил сейчас для игроков. То, что он не играет? Но он и так особо не играл, тренировки были и «двусторонки», что там с этой игрой. Он в хорошей форме, единственное — он переболел. 25 тяжелых ковидных дней у него были. Он звонил и говорил, что было больно дышать.

    Сейчас он пришел в форму, тренировался. Последний раз выходил с ним на связь вчера. Говорили о том, как у него ножки, ахилл, какие точечки надо задействовать, чтобы все было в порядке.

    — Когда последний раз массажировали Кокорина?

    — Последний раз это было, когда мы были в «Спартаке». Потом, когда он приезжал ко мне.

    — Все в порядке, травм нет?

    — Да, все в порядке. Было очень тяжело поначалу, после болезни организм ослаблен, и нагрузки воспринимаются не очень положительно. Сейчас он перешагнул рубеж, когда мышцы болят и все болит. Мы поработали с ним в дистанционном режиме, я показал ему упражнения.

    — Что будет с Кокориным дальше?

    — Эту тему мы не обсуждали, но то, что он вернулся бы домой в такой ситуации, когда не играет, есть такой шанс. Иначе можно деградировать как игроку.

    — А что он хочет, выбрать зарплату или играть?

    — Я думаю, что выбрать зарплату и играть дома — идеальный вариант.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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