«Говорил, что ему больно дышать». Массажист Кокорина рассказал, как игрок перенес коронавирус

Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о состоянии футболиста.

— Все дело в том, что 31 год — это не так много. Это расцвет сил сейчас для игроков. То, что он не играет? Но он и так особо не играл, тренировки были и «двусторонки», что там с этой игрой. Он в хорошей форме, единственное — он переболел. 25 тяжелых ковидных дней у него были. Он звонил и говорил, что было больно дышать.

Сейчас он пришел в форму, тренировался. Последний раз выходил с ним на связь вчера. Говорили о том, как у него ножки, ахилл, какие точечки надо задействовать, чтобы все было в порядке.

— Когда последний раз массажировали Кокорина?

— Последний раз это было, когда мы были в «Спартаке». Потом, когда он приезжал ко мне.

— Все в порядке, травм нет?

— Да, все в порядке. Было очень тяжело поначалу, после болезни организм ослаблен, и нагрузки воспринимаются не очень положительно. Сейчас он перешагнул рубеж, когда мышцы болят и все болит. Мы поработали с ним в дистанционном режиме, я показал ему упражнения.

— Что будет с Кокориным дальше?

— Эту тему мы не обсуждали, но то, что он вернулся бы домой в такой ситуации, когда не играет, есть такой шанс. Иначе можно деградировать как игроку.

— А что он хочет, выбрать зарплату или играть?

— Я думаю, что выбрать зарплату и играть дома — идеальный вариант.