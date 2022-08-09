«Аталанта» разблокировала трансфер Миранчука. Он очень близок к переходу в «Торино»

Полузащитник Алесей Миранчук сможет покинуть «Аталанту» этим летом.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Бергамо разблокировал переход российского футболиста в «Торино». Вероятно, на это повлияла покупка вингера Адемола Лукмана за 15 миллионов евро.

Миранчук очень близок к переходу в «Аталанту», сообщает TuttoAtalanta.