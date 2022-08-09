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    «Аталанта» разблокировала трансфер Миранчука. Он очень близок к переходу в «Торино»

    Полузащитник Алесей Миранчук сможет покинуть «Аталанту» этим летом.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Бергамо разблокировал переход российского футболиста в «Торино». Вероятно, на это повлияла покупка вингера Адемола Лукмана за 15 миллионов евро.

    Миранчук очень близок к переходу в «Аталанту», сообщает TuttoAtalanta.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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