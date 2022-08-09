«Трансферная цена – два мешка картошки». Канчельскис – о Кокорине

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что никто не хочет покупать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее.
Трансферная цена Кокорина – два мешка картошки. Больше за него не заплатят.
По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно. К тому же, его мучили травмы последние годы. Риски для нового клуба слишком велики.
А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет. Мы же не знаем всех условий», – сказал Канчельскис.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: Sport24