«Трансферная цена – два мешка картошки». Канчельскис – о Кокорине

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что никто не хочет покупать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее.

Трансферная цена Кокорина – два мешка картошки. Больше за него не заплатят.

По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно. К тому же, его мучили травмы последние годы. Риски для нового клуба слишком велики.

А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет. Мы же не знаем всех условий», – сказал Канчельскис.