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  • «Трансферная цена – два мешка картошки». Канчельскис – о Кокорине

«Трансферная цена – два мешка картошки». Канчельскис – о Кокорине

9 августа 2022, 16:08
10

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что никто не хочет покупать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее.

Трансферная цена Кокорина – два мешка картошки. Больше за него не заплатят.

По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно. К тому же, его мучили травмы последние годы. Риски для нового клуба слишком велики.

А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет. Мы же не знаем всех условий», – сказал Канчельскис.

  • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (10)
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nik55
1660051502
2 мешка мерзлой картошки
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isakkobelini
1660051786
один мешок ,два это много
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jek718875
1660051955
Один мешок картошки второго сорта
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DOCTOR PENALTY
1660053061
Один мешок за Кокорина, второй - в откат агенту.
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BRO_football
1660053166
Учитывая как в России ограничивают операции с валютой, скоро клубы действительно будут рассчитываться за футболистов мешками с картошкой
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3meeeD
1660054694
Какая Картошка.По е5алу и то в кредит
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JTherry
1660055728
канчельскис, видимо, не в курсе, что с "недружественными" государствами невозможно рассчитаться, банки под санкциями... да и какому клубу сейчас нужен Коко..?
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Skull_Boy
1660056760
1 кг стоит 50 руб соот. 2 мешка 100 кг и 5000руб, при номинале в 0 руб, перебор 5ку отдавать
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НикКин
1660057317
Не можно его подписать если играть будет за дошик ))))
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Fusballer
1660059100
Если только в качестве доплаты со стороны Фиорентины.
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