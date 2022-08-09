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    «Трансферная цена – два мешка картошки». Канчельскис – о Кокорине

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что никто не хочет покупать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    «Кто и когда последний раз видел Кокорина на поле? Когда ты покупаешь игрока, то смотришь на его статистику, физическую форму и так далее.

    Трансферная цена Кокорина – два мешка картошки. Больше за него не заплатят.

    По Кокорину никаких данных нет, кроме количества касаний мяча на поле. Это несерьезно. К тому же, его мучили травмы последние годы. Риски для нового клуба слишком велики.

    А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет. Мы же не знаем всех условий», – сказал Канчельскис.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +598

      3meeeD 1 минуту назад

      Какая Картошка.По е5алу и то в кредит

      0
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      Рейтинг: +11735

      BRO_football 27 минут назад

      Учитывая как в России ограничивают операции с валютой, скоро клубы действительно будут рассчитываться за футболистов мешками с картошкой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23151

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Один мешок за Кокорина, второй - в откат агенту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1252

      jek718875 47 минут назад

      Один мешок картошки второго сорта

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      Рейтинг: +283

      isakkobelini 50 минут назад

      один мешок ,два это много

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      Рейтинг: +7238

      nik55 55 минут назад

      2 мешка мерзлой картошки

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