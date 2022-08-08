Кержаков раскритиковал трансферную политику «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков считает, что трансферная политика нижегородского клуба в период его работы не соответствовала уровню РПЛ.

– Как оцените трансферную политику «Пари НН» во время вашей работы в клубе? Была ли возможность отстоять перед руководством покупку Никиты Кривцова и других игроков, которых вы хотели пригласить? Или понимали, что шансов на это никаких?

– Я понимал, что подписать Кривцова не удастся. Мне предоставляли списки возможных кандидатов в команду от спортивного директора, и тогда я понял, насколько низок уровень его квалификации для работы в РПЛ.

Я уже не имел с ним ничего общего и осознавал, что в этом направлении нам точно не по пути. Чтобы выполнить задачу, которую перед нами поставили, он точно мне не был помощником.