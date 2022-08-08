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    Кержаков раскритиковал трансферную политику «Пари НН»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков считает, что трансферная политика нижегородского клуба в период его работы не соответствовала уровню РПЛ.

    – Как оцените трансферную политику «Пари НН» во время вашей работы в клубе? Была ли возможность отстоять перед руководством покупку Никиты Кривцова и других игроков, которых вы хотели пригласить? Или понимали, что шансов на это никаких?

    – Я понимал, что подписать Кривцова не удастся. Мне предоставляли списки возможных кандидатов в команду от спортивного директора, и тогда я понял, насколько низок уровень его квалификации для работы в РПЛ.

    Я уже не имел с ним ничего общего и осознавал, что в этом направлении нам точно не по пути. Чтобы выполнить задачу, которую перед нами поставили, он точно мне не был помощником.

    • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
    • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
    • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23142

      DOCTOR PENALTY 48 секунд назад

      Поздно, Саня, пить боржоми, почки отвалилися.

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