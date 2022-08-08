«Завершение карьеры нереально». Агент Барбоза – о Дзюбе

Футбольный агент Паулу Барбоза не верит, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба может закончить карьеру.

33-летний игрок более двух месяцев находится без клуба.

«Не сомневаюсь, что Артем найдет клуб. Такой футболист может играть в любом европейском клубе.

Дзюба сейчас является свободным агентом. Он может быть заявлен, когда захочет. У Артема есть время, чтобы выбрать лучший вариант. Он просто ждет лучшего варианта.

Не думаю, что Дзюба завершит карьеру. Это классный игрок. Завершение карьеры нереально.

Тут вопрос терпения со стороны общественного мнения. Не сомневаюсь, что он найдет хороший вариант», – сказал Барбоза.