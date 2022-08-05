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    В ЦСКА объяснили, зачем подписали Мойзеса

    Глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян объяснил подписание крайнего защитника Мойзеса.

    «Впервые внимание на Мойзеса обратили в 2018 году, потому что он был в команде «Баия», откуда мы взяли Бекао.

    Мойзес физически сильный и быстрый игрок, который находится в начале своих лучших лет в карьере. У него очень качественный кросс.

    Мы получаем профильного левого защитника, который может играть как и с тремя центральными, так и с двумя в классической расстановке. Его очень сложно обыграть, к тому же он очень выносливый и работоспособный. Таким образом, мы получим два очень активных фланга, которые отрабатывают не только вперед, но и в оборону», – сказал Мовсесьян.

    • ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.
    • Мойзес – левый защитник.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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