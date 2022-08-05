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    Билялетдинов назвал главную проблему «Зенита»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал главную проблему «Зенита2.

    — Для Семака головная боль, что два состава у него под рукой?

    — Это проблема. Всех накормить одной игрой нельзя. Все равно кого-то придется посадить на лавку. А вот как уже внутри коллектива это все сгладить — вопрос. Как-то надо из ситуации выходить.

    По зиме можно, если будет очковой запас, кого-то отдать в аренду, рискнуть. Бразильцев, например, куда-то в Европу отправить. Человека три. За деньги. Они с удовольствием съездят. Раз гора в виде еврокубков не идет к Магомету…

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 13:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1317

      вальтер79 33 минуты назад

      лучше иметь два состава чем половину

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