Билялетдинов назвал главную проблему «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал главную проблему «Зенита2.

— Для Семака головная боль, что два состава у него под рукой?

— Это проблема. Всех накормить одной игрой нельзя. Все равно кого-то придется посадить на лавку. А вот как уже внутри коллектива это все сгладить — вопрос. Как-то надо из ситуации выходить.

По зиме можно, если будет очковой запас, кого-то отдать в аренду, рискнуть. Бразильцев, например, куда-то в Европу отправить. Человека три. За деньги. Они с удовольствием съездят. Раз гора в виде еврокубков не идет к Магомету…