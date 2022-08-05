Билялетдинов назвал главную проблему «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал главную проблему «Зенита2.
— Для Семака головная боль, что два состава у него под рукой?
— Это проблема. Всех накормить одной игрой нельзя. Все равно кого-то придется посадить на лавку. А вот как уже внутри коллектива это все сгладить — вопрос. Как-то надо из ситуации выходить.
По зиме можно, если будет очковой запас, кого-то отдать в аренду, рискнуть. Бразильцев, например, куда-то в Европу отправить. Человека три. За деньги. Они с удовольствием съездят. Раз гора в виде еврокубков не идет к Магомету…
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Клуб четырежды подряд выиграл чемпионат России.
Источник: «Спорт уик-энд»