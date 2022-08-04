Агент Кечкеша опроверг заявление «Пари НН» о том, что венгр приостановил контракт: «Переход в ЛАСК – полноценный трансфер»

Даниэл Кустнер, агент защитника Акоша Кечкеша, прокомментировал слова спортивного директора «Пари НН» Игоря Кудряшова об уходе венгра из клуба.

«Мы воспользовались пунктом ФИФА? Нет, это неправда. Переход в ЛАСК – полноценный трансфер. Мы вели переговоры о переходе. В конце концов было найдено решение, которое удовлетворило нас всех.

Да, я знаю, что «Нижний Новгород» недоволен этим переходом», – сказал Кустнер.