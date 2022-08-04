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    Агент Кечкеша опроверг заявление «Пари НН» о том, что венгр приостановил контракт: «Переход в ЛАСК – полноценный трансфер»

    Даниэл Кустнер, агент защитника Акоша Кечкеша, прокомментировал слова спортивного директора «Пари НН» Игоря Кудряшова об уходе венгра из клуба.

    «Мы воспользовались пунктом ФИФА? Нет, это неправда. Переход в ЛАСК – полноценный трансфер. Мы вели переговоры о переходе. В конце концов было найдено решение, которое удовлетворило нас всех.

    Да, я знаю, что «Нижний Новгород» недоволен этим переходом», – сказал Кустнер.

    • Рыночная стоимость Кечкеша – 800 тысяч евро.
    • 26-летний венгр провел в «Пари НН» один сезон.
    • В его активе 1 гол в 21 матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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