Агент Кечкеша опроверг заявление «Пари НН» о том, что венгр приостановил контракт: «Переход в ЛАСК – полноценный трансфер»

Даниэл Кустнер, агент защитника Акоша Кечкеша, прокомментировал слова спортивного директора «Пари НН» Игоря Кудряшова об уходе венгра из клуба.
«Мы воспользовались пунктом ФИФА? Нет, это неправда. Переход в ЛАСК – полноценный трансфер. Мы вели переговоры о переходе. В конце концов было найдено решение, которое удовлетворило нас всех.
Да, я знаю, что «Нижний Новгород» недоволен этим переходом», – сказал Кустнер.
- Рыночная стоимость Кечкеша – 800 тысяч евро.
- 26-летний венгр провел в «Пари НН» один сезон.
- В его активе 1 гол в 21 матче.
Источник: «Спорт-Экспресс»