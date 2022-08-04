Роналду зовут в «Коринтианс»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро рассказал об интересе к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Это правда, что я хочу пригласить Роналду в свою команду. Я мечтаю по-крупному.
В футболе может произойти что угодно, и я должен попробовать все, что может улучшить «Коринтианс».
Не знаю, насколько такой переход возможен. Мы еще не делали попыток, но мы начеку.
Вдруг Криштиану захочет поиграть в Бразилии. Почему нет?» – сказал Монтейро.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Он не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
- Официальная причина отсутствия 37-летнего португальца – личные обстоятельства.
Источник: A Bola