Роналду зовут в «Коринтианс»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро рассказал об интересе к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Это правда, что я хочу пригласить Роналду в свою команду. Я мечтаю по-крупному.

В футболе может произойти что угодно, и я должен попробовать все, что может улучшить «Коринтианс».

Не знаю, насколько такой переход возможен. Мы еще не делали попыток, но мы начеку.

Вдруг Криштиану захочет поиграть в Бразилии. Почему нет?» – сказал Монтейро.