Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Роналду зовут в «Коринтианс»

    Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро рассказал об интересе к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Это правда, что я хочу пригласить Роналду в свою команду. Я мечтаю по-крупному.

    В футболе может произойти что угодно, и я должен попробовать все, что может улучшить «Коринтианс».

    Не знаю, насколько такой переход возможен. Мы еще не делали попыток, но мы начеку.

    Вдруг Криштиану захочет поиграть в Бразилии. Почему нет?» – сказал Монтейро.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Он не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина отсутствия 37-летнего португальца – личные обстоятельства.

    Новости по теме
    Тен Хаг: «Роналду нужно набрать форму»
    «МЮ» не будет публично заявлять о возможном наказании Роналду за уход с матча 1
    Тен Хаг раскритиковал Роналду за уход с матча против «Райо»: «Это неприемлемо» 1
    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:42
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11