Ди Марцио назвал условие для ухода Миранчука из «Аталанты»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио узнал, при каких обстоятельствах «Аталанта» отпустит в другой клуб полузащитника Алексея Миранчука.

Бергамцы согласятся только на продажу 26-летнего футболиста, варианты с арендой их не интересуют.

«Аталанта» хочет получить за Миранчука деньги, которые уже сейчас можно потратить на усиление состава.

Именно поэтому переход россиянина в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа за 12 миллионов евро был заблокирован.