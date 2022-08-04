Ди Марцио назвал условие для ухода Миранчука из «Аталанты»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио узнал, при каких обстоятельствах «Аталанта» отпустит в другой клуб полузащитника Алексея Миранчука.
Бергамцы согласятся только на продажу 26-летнего футболиста, варианты с арендой их не интересуют.
«Аталанта» хочет получить за Миранчука деньги, которые уже сейчас можно потратить на усиление состава.
Именно поэтому переход россиянина в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа за 12 миллионов евро был заблокирован.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио