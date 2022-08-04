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    Ди Марцио назвал условие для ухода Миранчука из «Аталанты»

    Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио узнал, при каких обстоятельствах «Аталанта» отпустит в другой клуб полузащитника Алексея Миранчука.

    Бергамцы согласятся только на продажу 26-летнего футболиста, варианты с арендой их не интересуют.

    «Аталанта» хочет получить за Миранчука деньги, которые уже сейчас можно потратить на усиление состава.

    Именно поэтому переход россиянина в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа за 12 миллионов евро был заблокирован.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13796

      Skull_Boy 2 часа назад

      С таким положением в команде и игрой он и 5 млн не стоит

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