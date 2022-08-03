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    Что будет в новой FIFA 23: какие функции добавлены, сколько стоит и на каких платформах выйдет

    Совсем скоро выйдет FIFA 23 – последняя совместная версия популярного симулятора от ФИФА и EA Sports. Стороны обещают, что это будет самая мощная футбольная игра.

    Но какой она будет, что нового появится и сколько будет стоить. Отвечаем в нашем материале.

    Почему ФИФА и ЕА больше не будут выпускать игры FIFA

    Все дело в несогласованности условий. В последний раз стороны продлевали контракт в прошлом десятилетии. В 2022 году они настраивались на обновление соглашения. Но разошлись во взглядах.

    Опорные пункты такие:

    • По контракту, ЕА выплачивает ФИФА 150 млн долларов в год. Эта сумма формируется благодаря рекламе и использованию товарного знака. При этом доходы ЕА от продаж FIFA растут – а ФИФА это не ощущает. Поэтому ФИФА попросила повысить сумму выплат до 300 млн. Компанию-разработчика компьютерной игры это не устроило;
    • У ЕА есть ответная претензия: ФИФА продает право на использование своего товарного знака сторонним фирмам. Вообще-то в совместном договоре не прописан пункт об эксклюзивности. Но ЕА это возмутило.

    Чем заканчивается история с разногласиями? Завершением сотрудничества. С 2023 года каждая сторона трудится над собственным футбольным симулятором. У ЕА он будет называться ЕА Sports FC. У ФИФА будет несколько игр. Подробности мы узнаем позже.

    Пока что, кажется, что сейчас ФИФА и EA будут биться за лицензии. К примеру, ЕА уже сделала мощный шаг в этом направлении, подписав контракт о сотрудничестве с испанской Примерой и некоторым клубами. Компания даже вернула себе «Ювентус»: и в FIFA 23, и в EA Sports FC он будет именно «Ювентусом», а не Piemonte Calcio.

    Что нового будет в FIFA 23

    Для начала нужно показать геймплейный трейлер, с помощью которого EA анонсировала ряд важных моментов:

    А вот новые фишки:

    1. Улучшение технологии Hypermotion. Она преображает анимации, что скажется на движениях и эмоциях игроков. Новая версия Hypermotion захватывала кадры с движением игроков с помощью специальных камер, установленных на реальных стадионах. Это сильно улучшит игру не только на консолях, но и на ПК.

    2. Благодаря первому нововведению визуально улучшится не только дриблинг футболистов, но и отборы, ускорения, станет больше беговых движений, реальнее станет технология мощного удара.

    3. Изменится физика тела. В ролике это показано на примере блокировок удара. В реальной жизни при подстановке ноги под мяч она немного двигается – так будет и в игре.

    4. Конечно же, появятся новые финты. Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон сказал, что это очень важный момент для пользователей, которые играют в режиме онлайн.

    5. Добавлены женские турниры.

    А вот премьерный трейлер FIFA 23 от ЕА Sports:

    Важным нововведением от разработчиков будет улучшенный режим карьеры. Во-первых, там будет новое меню. Во-вторых, разработчики добавили топовых тренеров. В-третьих, сам режим станет сильно реалистичнее:

    • Появятся аналитики по трансферам. Разработчики EA много лет говорили о максимальном приближении к трансферным переговорам, чтобы как можно лучше показать их особенности изнутри;
    • Больше не будет корректировки трансферного бюджета за счет зарплатного. И наоборот;
    • Новое меню с новыми фишками;
    • Изменятся формат выплаты призовых, но это касается только предсезонных турниров.

    А вот трейлер по новому режиму карьеры:

    Когда выйдет FIFA 23

    На официальном сайте EA сказано, что игра выйдет 30 сентября.

    На каких платформах будет FIFA 23

    Вот еще данные с официального сайта EA:

    • PS5;
    • PS4;
    • Xbox Series X|S;
    • Xbox One;
    • Stadia;
    • ПК.

    Сколько будет стоить FIFA 23

    70$. Уже сейчас можно оформить предзаказ (правда, в России он недоступен).

    Вот информация по бонусам по предзаказу для Stadia:

    • Стоимость – 89,99$;
    • Играть можно уже с 27 сентября;
    • Будет несколько подарков: герой FUT FIFA WORLD CUP, 4600 игровых монет, игрок FUT 1-й команды недели, доступность Килиана Мбаппе.

    Кто на обложке FIFA 23 и кто будет самым рейтинговым футболистом

    Вот так она выглядит: на ней Мбаппе и футболистка сборной Австралии Сэм Керр.

    Главный инсайдер по играм EA Том Хендерсон говорит, что Мбаппе будет футболистом с самым большим рейтингом.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: ютуб-канал EA SPORTS FIFA

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    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +270

      NotFound 29 минут назад

      Если вкратце (кому лень читать статью целиком) - просто поменяют циферку 22 на 23. Вот и все нововведения =)

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