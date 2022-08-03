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  • Что будет в новой FIFA 23: какие функции добавлены, сколько стоит и на каких платформах выйдет

Что будет в новой FIFA 23: какие функции добавлены, сколько стоит и на каких платформах выйдет

3 августа 2022, 16:01
8

Совсем скоро выйдет FIFA 23 – последняя совместная версия популярного симулятора от ФИФА и EA Sports. Стороны обещают, что это будет самая мощная футбольная игра.

Но какой она будет, что нового появится и сколько будет стоить. Отвечаем в нашем материале.

Почему ФИФА и ЕА больше не будут выпускать игры FIFA

Все дело в несогласованности условий. В последний раз стороны продлевали контракт в прошлом десятилетии. В 2022 году они настраивались на обновление соглашения. Но разошлись во взглядах.

Опорные пункты такие:

  • По контракту, ЕА выплачивает ФИФА 150 млн долларов в год. Эта сумма формируется благодаря рекламе и использованию товарного знака. При этом доходы ЕА от продаж FIFA растут – а ФИФА это не ощущает. Поэтому ФИФА попросила повысить сумму выплат до 300 млн. Компанию-разработчика компьютерной игры это не устроило;
  • У ЕА есть ответная претензия: ФИФА продает право на использование своего товарного знака сторонним фирмам. Вообще-то в совместном договоре не прописан пункт об эксклюзивности. Но ЕА это возмутило.

Чем заканчивается история с разногласиями? Завершением сотрудничества. С 2023 года каждая сторона трудится над собственным футбольным симулятором. У ЕА он будет называться ЕА Sports FC. У ФИФА будет несколько игр. Подробности мы узнаем позже.

Пока что, кажется, что сейчас ФИФА и EA будут биться за лицензии. К примеру, ЕА уже сделала мощный шаг в этом направлении, подписав контракт о сотрудничестве с испанской Примерой и некоторым клубами. Компания даже вернула себе «Ювентус»: и в FIFA 23, и в EA Sports FC он будет именно «Ювентусом», а не Piemonte Calcio.

Что нового будет в FIFA 23

Для начала нужно показать геймплейный трейлер, с помощью которого EA анонсировала ряд важных моментов:

А вот новые фишки:

1. Улучшение технологии Hypermotion. Она преображает анимации, что скажется на движениях и эмоциях игроков. Новая версия Hypermotion захватывала кадры с движением игроков с помощью специальных камер, установленных на реальных стадионах. Это сильно улучшит игру не только на консолях, но и на ПК.

2. Благодаря первому нововведению визуально улучшится не только дриблинг футболистов, но и отборы, ускорения, станет больше беговых движений, реальнее станет технология мощного удара.

3. Изменится физика тела. В ролике это показано на примере блокировок удара. В реальной жизни при подстановке ноги под мяч она немного двигается – так будет и в игре.

4. Конечно же, появятся новые финты. Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон сказал, что это очень важный момент для пользователей, которые играют в режиме онлайн.

5. Добавлены женские турниры.

А вот премьерный трейлер FIFA 23 от ЕА Sports:

Важным нововведением от разработчиков будет улучшенный режим карьеры. Во-первых, там будет новое меню. Во-вторых, разработчики добавили топовых тренеров. В-третьих, сам режим станет сильно реалистичнее:

  • Появятся аналитики по трансферам. Разработчики EA много лет говорили о максимальном приближении к трансферным переговорам, чтобы как можно лучше показать их особенности изнутри;
  • Больше не будет корректировки трансферного бюджета за счет зарплатного. И наоборот;
  • Новое меню с новыми фишками;
  • Изменятся формат выплаты призовых, но это касается только предсезонных турниров.

А вот трейлер по новому режиму карьеры:

Когда выйдет FIFA 23

На официальном сайте EA сказано, что игра выйдет 30 сентября.

На каких платформах будет FIFA 23

Вот еще данные с официального сайта EA:

  • PS5;
  • PS4;
  • Xbox Series X|S;
  • Xbox One;
  • Stadia;
  • ПК.

Сколько будет стоить FIFA 23

70$. Уже сейчас можно оформить предзаказ (правда, в России он недоступен).

Вот информация по бонусам по предзаказу для Stadia:

  • Стоимость – 89,99$;
  • Играть можно уже с 27 сентября;
  • Будет несколько подарков: герой FUT FIFA WORLD CUP, 4600 игровых монет, игрок FUT 1-й команды недели, доступность Килиана Мбаппе.

Кто на обложке FIFA 23 и кто будет самым рейтинговым футболистом

Вот так она выглядит: на ней Мбаппе и футболистка сборной Австралии Сэм Керр.

Главный инсайдер по играм EA Том Хендерсон говорит, что Мбаппе будет футболистом с самым большим рейтингом.

Текст: Илья Егоров

Фото: ютуб-канал EA SPORTS FIFA

Источник: Бомбардир
Весь мир Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
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NotFound
1659533793
Если вкратце (кому лень читать статью целиком) - просто поменяют циферку 22 на 23. Вот и все нововведения =)
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LGBT+
1659537319
PES6 (2007) лучший фут-сим.
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zarsm
1659537598
Зачем вы сюда вообще это выкладываете, если "Данный товар недоступен в вашем регионе"?
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JI e x a
1659542178
Так в России же не будут его продавать, вроде как
Ответить
BRO_football
1659594623
Уже много раз говорили и я ещё раз скажу: продавать одну и ту же игру каждый год за полную цену - дибилизм! Все эти графические обновления можно было выпустить патчем, пусть даже и платным, но не за 70 баксов.
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Grishka
1659634484
В эпик гейм можно легко её купить через киви кошелек. Правда только стандартное издание. 3999 рублей и игра ваша.
Ответить
Benifacto
1659679863
играю с 95й до 21й.... и то 21ю взяли с другам в двоих, тогда за 3к....но уже 4 рубля, вы там попутали в Эликтроник артс своем....вы плывете ребят.... особенно ваш орижин шляпский лет 5!да проше новогодние скидки подождать....а так фифа 4 онлайн ВОЛЬТА пушка-угарушка!
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