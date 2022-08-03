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  • Чинквини: «Кокорин в сложнейшей ситуации. Все очень, очень плохо»

Чинквини: «Кокорин в сложнейшей ситуации. Все очень, очень плохо»

3 августа 2022, 15:51
10

Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Для Кокорина наступил очень непростой момент, он в сложнейшей ситуации. Я не понимаю, почему так получилось. Я много думал об этой ситуации. Я считал Кокорина действительно хорошим футболистом, но я не знаю, почему в итоге все пришло к настолько плохой ситуации.

Сейчас все очень, очень плохо, с этим нельзя спорить. Если у него есть какой-то другой вариант продолжения карьеры, для его карьеры будет лучше согласиться на этот вариант.

— Что он выберет — не играть еще два года или 3,6 миллиона евро?

— Мне кажется, сейчас главный вопрос не в деньгах. Вопрос в том, вернется ли Кокорин в футбол. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил играть, потому что нынешняя ситуация для него — сплошное разочарование.

— Вы верите, что он еще хоть раз выйдет на поле в футболке «Фиорентины»?

— Не знаю, я не нахожусь внутри «Фиорентины». Мне сложно об этом рассказать. Я просто не знаю, сыграет ли он еще за клуб.

  • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт россиянина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (10)
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3meeeD
1659532609
Главный вопрос не в деньгах??? Где то кокорин поперхнулся
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серега кашин
1659534511
он как раз устроился очень хорошо
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moskowcity-petrv
1659535364
Ты шляпу нам не рассказывай,кокер в шоколаде в Италии. зп стабильно,кокс дешёвый.лучше на итальянской лавочке,чем потеть в рпл
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m40
1659536213
Если бы у игрока было честолюбие, он уже уехал куда угодно- в Турцию, ОАЭ, ФНЛ. А так финансово всё прекрасно и подобные заявление у обычного человека недоразумение
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jek718875
1659540174
2 сезона он ещё просидит,потом может начнет шевелиться
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neim
1659540950
У кого плохо-то, у Кокоши ? Да вы сударь белены объелись.
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raritet
1659544850
Когда проблема с мозгами - это всегда плохо. Но то, что выбрал Кокорин- это непроходящий инфантилизм...
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BRO_football
1659552086
Да это же работа мечты - ничего не делай и получи 3,6 млн. евро.
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житель СПб
1659588015
А по моему, у Кокорина все очень, очень хорошо! Просто у него другие цели, чем у тех, кто его оценивает. С этого ракурса и надо смотреть.
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Олмер икс
1659671469
Да какой ему играть?! Пусть идёт обратно в РПЛ и тихонько доигрывает в клубах второй восьмёрки.Естественно ,за "гроши".Кокорин точно уже сбитый летчик
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