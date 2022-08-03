Чинквини: «Кокорин в сложнейшей ситуации. Все очень, очень плохо»

Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

— Для Кокорина наступил очень непростой момент, он в сложнейшей ситуации. Я не понимаю, почему так получилось. Я много думал об этой ситуации. Я считал Кокорина действительно хорошим футболистом, но я не знаю, почему в итоге все пришло к настолько плохой ситуации.

Сейчас все очень, очень плохо, с этим нельзя спорить. Если у него есть какой-то другой вариант продолжения карьеры, для его карьеры будет лучше согласиться на этот вариант.

— Что он выберет — не играть еще два года или 3,6 миллиона евро?

— Мне кажется, сейчас главный вопрос не в деньгах. Вопрос в том, вернется ли Кокорин в футбол. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил играть, потому что нынешняя ситуация для него — сплошное разочарование.

— Вы верите, что он еще хоть раз выйдет на поле в футболке «Фиорентины»?

— Не знаю, я не нахожусь внутри «Фиорентины». Мне сложно об этом рассказать. Я просто не знаю, сыграет ли он еще за клуб.