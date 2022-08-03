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    Чинквини: «Кокорин в сложнейшей ситуации. Все очень, очень плохо»

    Экс-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

    — Для Кокорина наступил очень непростой момент, он в сложнейшей ситуации. Я не понимаю, почему так получилось. Я много думал об этой ситуации. Я считал Кокорина действительно хорошим футболистом, но я не знаю, почему в итоге все пришло к настолько плохой ситуации.

    Сейчас все очень, очень плохо, с этим нельзя спорить. Если у него есть какой-то другой вариант продолжения карьеры, для его карьеры будет лучше согласиться на этот вариант.

    — Что он выберет — не играть еще два года или 3,6 миллиона евро?

    — Мне кажется, сейчас главный вопрос не в деньгах. Вопрос в том, вернется ли Кокорин в футбол. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил играть, потому что нынешняя ситуация для него — сплошное разочарование.

    — Вы верите, что он еще хоть раз выйдет на поле в футболке «Фиорентины»?

    — Не знаю, я не нахожусь внутри «Фиорентины». Мне сложно об этом рассказать. Я просто не знаю, сыграет ли он еще за клуб.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт россиянина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1292

      moskowcity-petrv 2 минуты назад

      Ты шляпу нам не рассказывай,кокер в шоколаде в Италии. зп стабильно,кокс дешёвый.лучше на итальянской лавочке,чем потеть в рпл

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      Рейтинг: +7413

      серега кашин 16 минут назад

      он как раз устроился очень хорошо

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      Рейтинг: +590

      3meeeD 48 минут назад

      Главный вопрос не в деньгах???
      Где то кокорин поперхнулся

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