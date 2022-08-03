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    Стало известно, почему затягивается переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино»

    Переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» затягивается.

    По информации Sport24, клубы не могут договориться по сумме выкупа после аренды футболиста.

    «Торино» из-за финансовых проблем не может заплатить 15 миллионов евро. На этой сумме выкупа настаивает «Аталанта».

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

    Что мы знаем о «Тoрино» для Миранчука: тренер и спортдир дрались из-за трансферов, ушел лучший бомбардир, Миранчука давно хотели

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7409

      серега кашин 1 час назад

      эти гондоны сами еще с локо не расчитались, а с торино огромное бабло требуют

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