Стало известно, почему затягивается переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино»

Переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» затягивается.

По информации Sport24, клубы не могут договориться по сумме выкупа после аренды футболиста.

«Торино» из-за финансовых проблем не может заплатить 15 миллионов евро. На этой сумме выкупа настаивает «Аталанта».

За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

«Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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