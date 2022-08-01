«Ахмат» и «Урал» обратились в ЭСК РФС по итогам третьего тура РПЛ

В «Ахмате» и «Урале» остались недовольны работой арбитров в матчах третьего тура чемпионата России.

Оба клуба обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Урал» просит дать оценку решениям Владимира Москалева в двух эпизодах игры с «Краснодаром» (1:3):

попадание мяча в руку игрока «Краснодара» на 3-й минуте;

пенальти в ворота «Урала» на 70-й минуте.

«Ахмат» настаивает на разборе четырех моментов матча с «Сочи» (1:2), который обслуживал Артем Любимов: