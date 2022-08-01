«Ахмат» и «Урал» обратились в ЭСК РФС по итогам третьего тура РПЛ

В «Ахмате» и «Урале» остались недовольны работой арбитров в матчах третьего тура чемпионата России.
Оба клуба обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС.
«Урал» просит дать оценку решениям Владимира Москалева в двух эпизодах игры с «Краснодаром» (1:3):
- попадание мяча в руку игрока «Краснодара» на 3-й минуте;
- пенальти в ворота «Урала» на 70-й минуте.
«Ахмат» настаивает на разборе четырех моментов матча с «Сочи» (1:2), который обслуживал Артем Любимов:
- фол Сергея Терехова на 2-й минуте;
- удаление тренера Андрея Талалаева на 43-й минуте;
- неназначенный пенальти в ворота «Сочи» после контакта мяча с рукой на 52-й минуте;
- неназначенный пенальти на 62-й минуте.
Источник: Sport24