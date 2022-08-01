Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Ахмат» и «Урал» обратились в ЭСК РФС по итогам третьего тура РПЛ

    В «Ахмате» и «Урале» остались недовольны работой арбитров в матчах третьего тура чемпионата России.

    Оба клуба обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС.

    «Урал» просит дать оценку решениям Владимира Москалева в двух эпизодах игры с «Краснодаром» (1:3):

    • попадание мяча в руку игрока «Краснодара» на 3-й минуте;
    • пенальти в ворота «Урала» на 70-й минуте.

    «Ахмат» настаивает на разборе четырех моментов матча с «Сочи» (1:2), который обслуживал Артем Любимов:

    • фол Сергея Терехова на 2-й минуте;
    • удаление тренера Андрея Талалаева на 43-й минуте;
    • неназначенный пенальти в ворота «Сочи» после контакта мяча с рукой на 52-й минуте;
    • неназначенный пенальти на 62-й минуте.

    Новости по теме
    Стало известно, когда ЦСКА объявит о переходе Мойзеса
    Арбитр Федотов разобрал судейские ошибки в матче «Спартак» – «Оренбург»
    Червиченко: «Лишь бы Зарему никто президентом не выбрал, все остальное «Спартак» сможет пережить» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:16
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11