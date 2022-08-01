Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Каррера: «Спартак» будет бороться за чемпионство. Это нормальная задача для великого клуба»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что московский клуб будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    «Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба. Когда футболист играет в «Спартаке», он обязан думать только о максимальных целях.

    Верю, что они способны добыть золотые медали. В футболе многое решает ментальность. Если не выходить биться за титул, то для чего вообще играть?» — сказал Каррера.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 турах чемпионата.
    • Они делят лидерство в лиге с «Зенитом» и ЦСКА.
    • Москвичи установили клубный рекорд по голам после 3 туров РПЛ.

    Новости по теме
    Стало известно, кто сменит Федуна в «Спартаке» в случае отказа Хачатурянца 2
    «Российский футбол теряет великого президента». Камоцци – об уходе Федуна из «Спартака» 5
    Червиченко – о «Спартаке»: «Хачатурянц и Федун не уживутся в одной берлоге» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:11
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16776

      житель СПб 1 минуту назад

      На самом деле, пока надо старательно играть лучше и ни о чем не трубить. Если будут основания после 15 тура (будут на 1-3 местах) - тогда можно начинать говорить. Если останутся основания после 20-25 тура - начинать говорить немного громче. Заметьте: в Зените о Чемпионстве не говорит никто...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16717

      paracetamol 52 минуты назад

      Чем значимее место, тем более велик клуп. В прошлом сезоне было 10-е, в этом будет 14-е. Ура, перемога!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9010

      R_a_i_n > paracetamol 13 минут назад

      Урааааа, парасетамол вытер с губ следы Зюбки и приперся на бомбардир написать очередной высер про Спартак. Ура, товарищи парасетамолу, ура!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11