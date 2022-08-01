Каррера: «Спартак» будет бороться за чемпионство. Это нормальная задача для великого клуба»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что московский клуб будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба. Когда футболист играет в «Спартаке», он обязан думать только о максимальных целях.

Верю, что они способны добыть золотые медали. В футболе многое решает ментальность. Если не выходить биться за титул, то для чего вообще играть?» — сказал Каррера.