Агент Прохоров назвал две причины, мешающие Дзюбе найти новую команду

Футбольный агент Артем Прохоров объяснил, почему форвард Артем Дзюба остается без клуба после ухода из «Зенита».
По его словам, 33-летний футболист не может найти новую команду по двум причинам: финансовые требования и амбиции играть в топ-клубе.
«За то время, которое Артем Дзюба искал себе команду, в агентских кругах ходили разные разговоры.
Говорили, что мог уехать в азербайджанский «Карабах», «Нефтчи». Он был готов ехать в Турцию, но время показывает, что футболист до сих пор без команды.
И тут есть ряд факторов. Один из них – Дзюба ни с кем не договаривался по зарплате, она его не устраивала в тех клубах, куда его предлагали.
С Турцией варианты действительно были, но у меня есть информация, что в Азербайджане Дзюбу не ждали, это всего лишь слухи, которые подогревали интерес к игроку.
Что касается РПЛ, то Артем не помешал бы сейчас ни одной команде чемпионата России. Таких форвардов мало у нас.
Но мне известно, что до сих пор Дзюба был не готов ехать в команды второй восьмерки. При этом в ближайшее время он должен сделать выбор, потому что время уходит», – сказал агент.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».