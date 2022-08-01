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  • Агент Прохоров назвал две причины, мешающие Дзюбе найти новую команду

Агент Прохоров назвал две причины, мешающие Дзюбе найти новую команду

1 августа 2022, 12:26
3

Футбольный агент Артем Прохоров объяснил, почему форвард Артем Дзюба остается без клуба после ухода из «Зенита».

По его словам, 33-летний футболист не может найти новую команду по двум причинам: финансовые требования и амбиции играть в топ-клубе.

«За то время, которое Артем Дзюба искал себе команду, в агентских кругах ходили разные разговоры.

Говорили, что мог уехать в азербайджанский «Карабах», «Нефтчи». Он был готов ехать в Турцию, но время показывает, что футболист до сих пор без команды.

И тут есть ряд факторов. Один из них – Дзюба ни с кем не договаривался по зарплате, она его не устраивала в тех клубах, куда его предлагали.

С Турцией варианты действительно были, но у меня есть информация, что в Азербайджане Дзюбу не ждали, это всего лишь слухи, которые подогревали интерес к игроку.

Что касается РПЛ, то Артем не помешал бы сейчас ни одной команде чемпионата России. Таких форвардов мало у нас.

Но мне известно, что до сих пор Дзюба был не готов ехать в команды второй восьмерки. При этом в ближайшее время он должен сделать выбор, потому что время уходит», – сказал агент.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
  • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Теркчанин
1659347014
в урал его,а то там все печально.
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jek718875
1659348580
Так и останется бабка у разбитого корыта
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