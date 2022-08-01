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    Агент Прохоров назвал две причины, мешающие Дзюбе найти новую команду

    Футбольный агент Артем Прохоров объяснил, почему форвард Артем Дзюба остается без клуба после ухода из «Зенита».

    По его словам, 33-летний футболист не может найти новую команду по двум причинам: финансовые требования и амбиции играть в топ-клубе.

    «За то время, которое Артем Дзюба искал себе команду, в агентских кругах ходили разные разговоры.

    Говорили, что мог уехать в азербайджанский «Карабах», «Нефтчи». Он был готов ехать в Турцию, но время показывает, что футболист до сих пор без команды.

    И тут есть ряд факторов. Один из них – Дзюба ни с кем не договаривался по зарплате, она его не устраивала в тех клубах, куда его предлагали.

    С Турцией варианты действительно были, но у меня есть информация, что в Азербайджане Дзюбу не ждали, это всего лишь слухи, которые подогревали интерес к игроку.

    Что касается РПЛ, то Артем не помешал бы сейчас ни одной команде чемпионата России. Таких форвардов мало у нас.

    Но мне известно, что до сих пор Дзюба был не готов ехать в команды второй восьмерки. При этом в ближайшее время он должен сделать выбор, потому что время уходит», – сказал агент.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1212

      jek718875 1 час назад

      Так и останется бабка у разбитого корыта

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      Рейтинг: +116

      Теркчанин 1 час назад

      в урал его,а то там все печально.

      1
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      Рейтинг: +11597

      Вомбат > Теркчанин 1 час назад

      А самое печальное, что там нет таких зарплат. Самый дорогой игрок Бикфалви получает там вдвое меньше, чем 1 млн 200 тыс евро, которые Зенит два месяца назад предложил Дзюбе

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