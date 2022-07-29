«Главное, чтобы он правильно бегал». Кузнецов – о новичке ЦСКА Зделаре

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о новичке столичного клуба Саше Зделаре.

«Если ЦСКА за ним следил, значит, он что-то из себя представляет. Давайте посмотрим. Он был подписан не сразу, когда у нас уже чемпионат начался. Как он вольeтся в командную игру — это для меня неизвестно.

Зделар выполняет большой объeм работы и много бегает? Главное, чтобы он правильно бегал и приносил пользу. Чтобы коэффициент полезного действия был большой.

Главное — не бегать, а полезно действовать: отдавать, забивать, приносить пользу. Если он бегает, значит, больше на оборону. Надо искать применение Кучаеву, Мухину — это хорошая конкуренция», — сказал Кузнецов.

ЦСКА подписал со Зделаром контракт на 3 года с опцией продления.

Сумма сделки – 500 тысяч евро.

В составе «Партизана» хавбек забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.

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