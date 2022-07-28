Во Франции могут отказаться от вечерних матчей ради экономии электричества

Не понял, а где "вата", спать уже легли ?
Вам Бомбардир "конфетку" подкинул, вперёд за царя и отечество !
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера допустила, что ближайшей зимой в стране перестанут проводить матчи в вечернее время.
Таким образом французские власти собираются экономить электроэнергию.
Подобные шаги необходимы по двум причинам: адаптация спортивных мероприятий с учетом изменений климата, а также финансовая целесообразность.
- «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
- Новый сезон Лиги 1 стартует 5 августа.