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    Во Франции могут отказаться от вечерних матчей ради экономии электричества

    Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера допустила, что ближайшей зимой в стране перестанут проводить матчи в вечернее время.

    Таким образом французские власти собираются экономить электроэнергию.

    Подобные шаги необходимы по двум причинам: адаптация спортивных мероприятий с учетом изменений климата, а также финансовая целесообразность.

    • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.
    • Новый сезон Лиги 1 стартует 5 августа.

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    Источник: Le Parisien

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11206

      Алексей З 18 минут назад

      Не понял, а где "вата", спать уже легли ?
      Вам Бомбардир "конфетку" подкинул, вперёд за царя и отечество !

      0
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      Рейтинг: +486

      кaстрюлька > Алексей З 4 минуты назад

      Удавись, хохлядь кастрюлеголовая

      0
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      Рейтинг: +13303

      playsh 52 минуты назад

      Браво,гейропа.Как же я за вас рад,ни в сказке сказать,ни пером описать...

      2
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      Рейтинг: +43

      Житель планетв Земля > playsh 43 минуты назад

      За Россию не рад ?

      0
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      Рейтинг: +13303

      playsh > Житель планетв Земля 17 минут назад

      Уважаемый,укажи для начала свой возраст,да своё Отечество,где на свет появился.Стесняешься,или осторожничаешь?А то пробегай дальше,ещё один инкогнито...

      0
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      Рейтинг: +497

      borusse 57 минут назад

      во Франции атомные электростанции ,кто в такие новости верит ?! только Zиганутые ))))

      3
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      Рейтинг: +7385

      серега кашин 59 минут назад

      Вот это поворот

      2
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      Рейтинг: +486

      кaстрюлька 1 час назад

      Вы, ушлепаны гейропские, главное не мойтесь

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      Рейтинг: +43

      Житель планетв Земля > кaстрюлька 42 минуты назад

      Женчина---подмывайся )))

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      Рейтинг: +486

      кaстрюлька > Житель планетв Земля 8 минут назад

      Тебя, укропсину, ещё не денацифицировали ?

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      Рейтинг: +24211

      JTherry 1 час назад

      правильно, по утрам надо играть, а болельщикам срочно оформить fan-ID...)

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