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    Зимой «Аталанта» не отпустила Миранчука в другой итальянский клуб

    Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук зимой мог перейти в другой клуб Серии А.

    — Я знаю агента Миранчука Вадима Шпинева. У Алексея было предложение этой зимой, но «Аталанта» его не отпустила.

    — В Италии?

    — Да, в Италии. Но на мой взгляд, почему у Миранчука не получается, «Аталанта» — это команда не под стиль Леши. В другой команде, в условном «Лацио», он бы был топом.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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