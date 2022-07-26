Зимой «Аталанта» не отпустила Миранчука в другой итальянский клуб

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук зимой мог перейти в другой клуб Серии А.

— Я знаю агента Миранчука Вадима Шпинева. У Алексея было предложение этой зимой, но «Аталанта» его не отпустила.

— В Италии?

— Да, в Италии. Но на мой взгляд, почему у Миранчука не получается, «Аталанта» — это команда не под стиль Леши. В другой команде, в условном «Лацио», он бы был топом.