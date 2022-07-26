Газизов раскрыл подробности трансфера Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о подробностях перехода защитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити» в 2016 году.

«В июле 2016 года было много офферов, не только от «Манчестер Сити». Были предложения от ведущих клубов из топ-5 чемпионатов, кроме французской Лиги 1. За ним следили большие клубы, но Саша тогда сделал выбор в пользу Гвардиолы, своего любимого тренера.

Это был не самый дорогой кейс, который нам предлагали. Мы могли больше денег поднять на других клубах.

Мне кажется, мы создали один из самых громких трансферов за последнее время в чемпионате России. Думаю, в ближайшем будущем повторить такое будет очень сложно», – сказал Газизов.