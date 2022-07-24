Баринов: «Про «Валенсию» не вброс. Реально есть интерес»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Валенсии».

— Я говорил, что про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес. Я лично ни с кем не общался, но агент общался.

— Сентябрь уже близится. Как думаете, сыграете со сборной?

— Я спрашивал. Ну не у Георгиевича спрашивал. Говорили мне, что договариваются. Дай бог, будет и сыграем с кем-нибудь.