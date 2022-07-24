Баринов: «Про «Валенсию» не вброс. Реально есть интерес»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Валенсии».
— Я говорил, что про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес. Я лично ни с кем не общался, но агент общался.
— Сентябрь уже близится. Как думаете, сыграете со сборной?
— Я спрашивал. Ну не у Георгиевича спрашивал. Говорили мне, что договариваются. Дай бог, будет и сыграем с кем-нибудь.
- Рыночная цена Баринова – 11 млн евро.
- Агент игрока ранее допустил, что полузащитник еще может перейти в «Валенсию».
Источник: «Спорт-Экспресс»