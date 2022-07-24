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    Баринов: «Про «Валенсию» не вброс. Реально есть интерес»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Валенсии».

    — Я говорил, что про «Валенсию» не вброс, там реально есть интерес. Я лично ни с кем не общался, но агент общался.

    — Сентябрь уже близится. Как думаете, сыграете со сборной?

    — Я спрашивал. Ну не у Георгиевича спрашивал. Говорили мне, что договариваются. Дай бог, будет и сыграем с кем-нибудь.

    • Рыночная цена Баринова – 11 млн евро.
    • Агент игрока ранее допустил, что полузащитник еще может перейти в «Валенсию».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2022 23:16
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