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Терюшков призвал запретить критику в адрес судей

24 июля 2022, 20:08
10

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что надо перестать критиковать футбольных арбитров. По его мнению, тогда они станут допускать меньше ошибок.

«Последние 5–10 лет судьи в российском футболе подвергаются жесткой критике. Только ленивый не критикует их: футболисты, тренеры, владельцы клубов – все-все-все. Перед каждым выходом на поле все это накладывает дополнительную нагрузку. Конечно, было бы неплохо запретить любые комментарии в адрес судей. Хочешь прокомментировать, пожалуйста – штраф.

Критика бывает справедлива? Да, есть ошибки. В хоккее, например, комментировать судейство нельзя. Мы видим, что там вопросов к судейству нет. Поймите, когда каждый вкладывает капельку… У нас складывается мнение, что каждый судья ошибается в каждом матче. Есть правила, как и есть трактовки каждого эпизода. Считаю, что нужно запретить критиковать работу судей – в таком случае и картинка будет совсем другая», – сказал Терюшков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Терюшков Роман
Комментарии (10)
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Enter2006
1658682752
Ага. А ещё критиковать депутатов запретить таких как ты, да и вообще ввести всеобщее рабство с плетьми или сделать КНДР-2.
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Ollegator
1658683302
Это химки сегодня просто выиграли и он на стороне судей) проиграют с ошибкой в пользу соперника - всё встанет на круги своя. Надо не запрещать критиковать, а обучать их, чтобы не за что было критиковать..
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deinego77@yandex.ru
1658684908
Проблемы у дурака с алкоголем.И как его Небритая Россия держит.
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ААМ
1658690066
О таких Салтыков-Щедрин писал: Он был идиот и ничего больше." и такое "Въехал на белом коне и упразднил науки"
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DOCTOR PENALTY
1658692803
У нас и так дохрена всего запрещено. Ну хотя бы телекомментаторов не запрещайте критиковать, сегодня игру Локо - Ростов такой мудак комментировал, что пришлось звук выключить, невозможно этот бред слушать.
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NewLife
1658692893
Мудёр депутат, что ни слово, то мудрость)
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