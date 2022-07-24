Терюшков призвал запретить критику в адрес судей

Надо запретить Терюшонкова. Столько идиотизма от него.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что надо перестать критиковать футбольных арбитров. По его мнению, тогда они станут допускать меньше ошибок.
«Последние 5–10 лет судьи в российском футболе подвергаются жесткой критике. Только ленивый не критикует их: футболисты, тренеры, владельцы клубов – все-все-все. Перед каждым выходом на поле все это накладывает дополнительную нагрузку. Конечно, было бы неплохо запретить любые комментарии в адрес судей. Хочешь прокомментировать, пожалуйста – штраф.
Критика бывает справедлива? Да, есть ошибки. В хоккее, например, комментировать судейство нельзя. Мы видим, что там вопросов к судейству нет. Поймите, когда каждый вкладывает капельку… У нас складывается мнение, что каждый судья ошибается в каждом матче. Есть правила, как и есть трактовки каждого эпизода. Считаю, что нужно запретить критиковать работу судей – в таком случае и картинка будет совсем другая», – сказал Терюшков.