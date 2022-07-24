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    Терюшков призвал запретить критику в адрес судей

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что надо перестать критиковать футбольных арбитров. По его мнению, тогда они станут допускать меньше ошибок.

    «Последние 5–10 лет судьи в российском футболе подвергаются жесткой критике. Только ленивый не критикует их: футболисты, тренеры, владельцы клубов – все-все-все. Перед каждым выходом на поле все это накладывает дополнительную нагрузку. Конечно, было бы неплохо запретить любые комментарии в адрес судей. Хочешь прокомментировать, пожалуйста – штраф.

    Критика бывает справедлива? Да, есть ошибки. В хоккее, например, комментировать судейство нельзя. Мы видим, что там вопросов к судейству нет. Поймите, когда каждый вкладывает капельку… У нас складывается мнение, что каждый судья ошибается в каждом матче. Есть правила, как и есть трактовки каждого эпизода. Считаю, что нужно запретить критиковать работу судей – в таком случае и картинка будет совсем другая», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии5
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      Рейтинг: +121

      Miru mir 13 минут назад

      Надо запретить Терюшонкова. Столько идиотизма от него.

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      Рейтинг: +8874

      R_a_i_n > Miru mir 18 секунд назад

      От тебя идиотизма не меньше. Но с написанным согласен.

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      Рейтинг: +306

      Ollegator 23 минуты назад

      Это химки сегодня просто выиграли и он на стороне судей) проиграют с ошибкой в пользу соперника - всё встанет на круги своя.
      Надо не запрещать критиковать, а обучать их, чтобы не за что было критиковать..

      0
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      Рейтинг: +3837

      Enter2006 32 минуты назад

      Ага. А ещё критиковать депутатов запретить таких как ты, да и вообще ввести всеобщее рабство с плетьми или сделать КНДР-2.

      1
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      Рейтинг: +6014

      Добрый Бобер > Enter2006 21 минуту назад

      Эммм... Да как бы уже.

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