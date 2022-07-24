Терюшков призвал запретить критику в адрес судей

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что надо перестать критиковать футбольных арбитров. По его мнению, тогда они станут допускать меньше ошибок.

«Последние 5–10 лет судьи в российском футболе подвергаются жесткой критике. Только ленивый не критикует их: футболисты, тренеры, владельцы клубов – все-все-все. Перед каждым выходом на поле все это накладывает дополнительную нагрузку. Конечно, было бы неплохо запретить любые комментарии в адрес судей. Хочешь прокомментировать, пожалуйста – штраф.

Критика бывает справедлива? Да, есть ошибки. В хоккее, например, комментировать судейство нельзя. Мы видим, что там вопросов к судейству нет. Поймите, когда каждый вкладывает капельку… У нас складывается мнение, что каждый судья ошибается в каждом матче. Есть правила, как и есть трактовки каждого эпизода. Считаю, что нужно запретить критиковать работу судей – в таком случае и картинка будет совсем другая», – сказал Терюшков.