Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины». Он тренируется индивидуально

Нападающий Александр Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины» в местечке Моэна, сообщает «СЭ».

Сегодня и завтра команда проведет два товарищеских матча, а 24 июля вернется во Флоренцию. Кокорин пропустит обе игры, так как тренируется по индивидуальной программе.

31-летний форвард должен принять участие во втором сборе «Фиорентины», который начнется 27 июля в Австрии.