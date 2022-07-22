Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины». Он тренируется индивидуально

Нападающий Александр Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины» в местечке Моэна, сообщает «СЭ».
Сегодня и завтра команда проведет два товарищеских матча, а 24 июля вернется во Флоренцию. Кокорин пропустит обе игры, так как тренируется по индивидуальной программе.
31-летний форвард должен принять участие во втором сборе «Фиорентины», который начнется 27 июля в Австрии.
- Зимой 2021-го итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»