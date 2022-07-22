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Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины». Он тренируется индивидуально

Нападающий Александр Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины» в местечке Моэна, сообщает «СЭ».

Сегодня и завтра команда проведет два товарищеских матча, а 24 июля вернется во Флоренцию. Кокорин пропустит обе игры, так как тренируется по индивидуальной программе.

31-летний форвард должен принять участие во втором сборе «Фиорентины», который начнется 27 июля в Австрии.

  • Зимой 2021-го итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13174

    playsh 25 минут назад

    Поиграл в Российской колонии на авторитет,теперь "авторитет" работает на Коку.

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    Рейтинг: +5790

    Давид59 1 час назад

    Конечно, индивидуально! Его же на поле не пускают. Непонятно, чего это он вообще тренируется.

    1
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    Рейтинг: +3806

    Enter2006 1 час назад

    Он уже не первый год тренируется "по индивидуальной программе".
    Слили его вот и всё.

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