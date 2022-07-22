Радимов: «Пока «Спартак» не определится со своими хозяевами, клуб ничего хорошего не ждет»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Мне кажется, что «Сочи» сможет навязать борьбу. У них хороший тренер и такой же подбор игроков. Есть психология, которая должна быть у команды, сражающейся за высокие места. «Локомотив» — молодая команда, которая только строится. ЦСКА не хватает скамейки запасных — объективно.

«Спартак» пока не определится со своими хозяевами, ничего хорошего не ждет. Можно в отдельном взятом матче выдать результат, как они выиграли Кубок, но на длинной дистанции это невозможно. Пока порядка не будет, не стоит ждать чего-то особенного.

Остальных просто не вижу. «Динамо» потеряло столько легионеров, которые определяли игру команды, думаю, ждать от московской команды чего-то серьезного не стоит», — сказал Радимов.