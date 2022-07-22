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  • Радимов: «Пока «Спартак» не определится со своими хозяевами, клуб ничего хорошего не ждет»

Радимов: «Пока «Спартак» не определится со своими хозяевами, клуб ничего хорошего не ждет»

22 июля 2022, 10:35
3

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Мне кажется, что «Сочи» сможет навязать борьбу. У них хороший тренер и такой же подбор игроков. Есть психология, которая должна быть у команды, сражающейся за высокие места. «Локомотив» — молодая команда, которая только строится. ЦСКА не хватает скамейки запасных — объективно.

«Спартак» пока не определится со своими хозяевами, ничего хорошего не ждет. Можно в отдельном взятом матче выдать результат, как они выиграли Кубок, но на длинной дистанции это невозможно. Пока порядка не будет, не стоит ждать чего-то особенного.

Остальных просто не вижу. «Динамо» потеряло столько легионеров, которые определяли игру команды, думаю, ждать от московской команды чего-то серьезного не стоит», — сказал Радимов.

  • «Спартаком» с 2003 года владеет Леонид Федун.
  • Клуб в прошлом сезоне занял 10-е место в РПЛ, но выиграл Кубок России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1658477650
Главное что ты уже нашел своего хозяина раб
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paracetamol
1658479630
Как ничего не ждет, а пипюли?
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Plyash
1658494097
Радибуланов,тебе тоже не помешало бы определиться с хозяйкой,а то уже скоро будешь как бочёнок с говном.
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