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Радимов: «Пока «Спартак» не определится со своими хозяевами, клуб ничего хорошего не ждет»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Мне кажется, что «Сочи» сможет навязать борьбу. У них хороший тренер и такой же подбор игроков. Есть психология, которая должна быть у команды, сражающейся за высокие места. «Локомотив» — молодая команда, которая только строится. ЦСКА не хватает скамейки запасных — объективно.

«Спартак» пока не определится со своими хозяевами, ничего хорошего не ждет. Можно в отдельном взятом матче выдать результат, как они выиграли Кубок, но на длинной дистанции это невозможно. Пока порядка не будет, не стоит ждать чего-то особенного.

Остальных просто не вижу. «Динамо» потеряло столько легионеров, которые определяли игру команды, думаю, ждать от московской команды чего-то серьезного не стоит», — сказал Радимов.

  • «Спартаком» с 2003 года владеет Леонид Федун.
  • Клуб в прошлом сезоне занял 10-е место в РПЛ, но выиграл Кубок России.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 10:35
Комментарии3
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    Рейтинг: +16448

    Cleaner 11 минут назад

    У Спартака есть Хозяйка. И в ближайшие годы она свою игрушку никому не отдаст!..)

    0
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    Рейтинг: +16618

    paracetamol 23 минуты назад

    Как ничего не ждет, а пипюли?

    0
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    Рейтинг: +13763

    Skull_Boy 56 минут назад

    Главное что ты уже нашел своего хозяина раб

    0
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