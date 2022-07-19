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Петржела – о легионерах «Зенита»: «Бразильцы лучше африканцев, но и с ними будут проблемы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о новичках «Зенита» – вратаре Иване и полузащитнике Гильермо Мантуане.

«Это вопрос главного тренера «Зенита» — сколько ему надо легионеров, из каких стран. Если он скажет: не надо покупать, не будут покупать. Конечно, в некоторых клубах не так. Но я надеюсь, «Зенит» – такой клуб, где все же считаются с мнением главного тренера.

Я не люблю, когда в команде много иностранцев из одной страны. Когда такое происходит, могут случаться проблемы. Они держатся друг друга, все обсуждают. Кто-то может обидеться, например, на то, что его не поставили в состав. Другие начинают за него заступаться. И вот уже – конфликт. У меня в команде было четыре африканца, помню. И с ними была куча проблем. Местные же тоже обижаются, когда у них отбирают игровое время.

Вот сейчас приехал в «Зенит» вратарь из Бразилии. Я читал, он взял первый номер. Как думаете, будет теперь играть Одоевский? Мне кажется, если берут вратаря из другой страны, он будет играть. Не стали бы его покупать на замену.

Бразильцы — это лучше, чем африканцы. Футболисты они хорошие. Но и с ними будут проблемы. Знаете, как у нас говорят в Чехии: это как команда в команде. Получается, команда бразильцев в команде «Зенит». Это никогда не бывает хорошо.

Тем более что бразильцы они такие — дома сидеть не будут. Они любят жизнь: дискотеки, девушки, попить. Надо их держать строго.

Если «Зенит» вдруг проиграет, болельщики будут их ругать. Сначала тренера Семака — а потом легионеров», — сказал Петржела.

  • В «Зените» семь бразильских футболистов.
  • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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19.07.2022 22:48
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