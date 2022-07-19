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Овчинников: «В «Зените» создается землячество. Как бы черти бразильские не устроили забастовку»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о новичках «Зенита» – вратаре Иване и полузащитнике Гильермо Мантуане.

«Я думаю, двое приехали на одну зарплату — на зарплату того, который уехал из «Зенита». Так можно еще десяток бразильцев подогнать.

На самом деле ситуация опасная. Уедет, например, Клаудиньо — возьмут еще пятерых Иванов. Пляж большой, понимаете?

Создается землячество. Завтра они забастовку устроят — и думай, что хочешь. В любой команде такое возможно.

Помните, что устроила определенная группа товарищей в сборной Франции, когда та играла на чемпионате мира в ЮАР? Так называемые светлокожие затемненные. Потом эту команду разогнали. Как бы то же самое не организовали в «Зените» черти бразильские», – сказал Овчинников.

  • В «Зените» семь бразильских футболистов.
  • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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19.07.2022 22:32
Комментарии7
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    Рейтинг: +23836

    JTherry 20 минут назад

    землячество "чертей бразильских...так называемых светлокожих затемненных" зулусов устроят новую революцию в Питер-бургере... кто претендует на роль Ленина..?)

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    Рейтинг: +322

    Great Tartaria 1 час назад

    балбесам и Овчине не понять, что забастовка-это ХОРОШО, это законный метод отсаивания прав .............

    0
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    Рейтинг: +271

    kostilio 1 час назад

    Борман красавчик

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    Рейтинг: +44

    НетВони 1 час назад

    истину глаголет!

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    Рейтинг: +502

    Dguffin 1 час назад

    Овчина походу совсем с глузду съехал
    Или перебухал по заветам Палыча. Пусть сходит протрезвеет.

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    Рейтинг: +6668

    Semenycch 1 час назад

    У этого тренера остатки мозгов атрофировались? Какое землячество, если командой руководит Семак, а есть еще Тимощук, Анюков, Оливейра, Симутенков! Этот тренерский коллектив кому угодно ноги повыдёргивает, только при намеке на землячество или тем более забастовку!

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    Рейтинг: +271

    kostilio > Semenycch 1 час назад

    Борман прав

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