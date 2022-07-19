Овчинников: «В «Зените» создается землячество. Как бы черти бразильские не устроили забастовку»

землячество "чертей бразильских...так называемых светлокожих затемненных" зулусов устроят новую революцию в Питер-бургере... кто претендует на роль Ленина..?)
Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о новичках «Зенита» – вратаре Иване и полузащитнике Гильермо Мантуане.
«Я думаю, двое приехали на одну зарплату — на зарплату того, который уехал из «Зенита». Так можно еще десяток бразильцев подогнать.
На самом деле ситуация опасная. Уедет, например, Клаудиньо — возьмут еще пятерых Иванов. Пляж большой, понимаете?
Создается землячество. Завтра они забастовку устроят — и думай, что хочешь. В любой команде такое возможно.
Помните, что устроила определенная группа товарищей в сборной Франции, когда та играла на чемпионате мира в ЮАР? Так называемые светлокожие затемненные. Потом эту команду разогнали. Как бы то же самое не организовали в «Зените» черти бразильские», – сказал Овчинников.
- В «Зените» семь бразильских футболистов.
- Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл РПЛ.