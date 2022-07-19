Филимонов предложил сыграть матч-реванш между ветеранами «Спартака» и «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов хочет еще раз сыграть с ветеранами «Зенита».

Первый матч легенд двух клубов состоялся 8 июля в Санкт-Петербурге.

Тогда «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:0.

– Вы играли в «Спартаке», который постоянно побеждал. Проигрывать по ветеранам «Зениту» – обидно?

– Мы изначально понимали: у них команда моложе, и мы, возможно, будем уступать в скорости. Превзойти «Зенит» мы могли только за счет скорости перемещения мяча. Но он у нас двигался не так быстро, как хотелось.

Вся команда соперника грамотно возвращалась в оборону, перекрывала зоны. Было тяжело взломать их насыщенную оборону. Обидно: вроде у нас куча моментов, но все равно нам залетает дурацкий гол.

Когда озвучили состав, я понял, что мы выходим на игру с проблемами в обороне. По сути, у нас оказался всего один номинальный защитник – Хлестов.

И мои опасения подтвердились – нам явно было тяжелее. В такой ситуации сложно сохранить ворота в неприкосновенности.

– Журналисты сразу побежали в раздевалку победителей – а что происходило у вас? Грусть?

– Все понимали: результат закономерен. У нас возраст, у них в атаке Аршавин и Кержаков. Когда пришли в раздевалку, подумали: «Ну да...»

Не то чтобы уныние – равнодушных не было. Никто не любит проигрывать, так что уже в раздевалке появилась мысль: нужен матч-реванш.

– Кто ее озвучил?

– Это я сказал. Думаю, что организуем такую игру. Будет интересно.

Кстати, я обратил внимание, что все зенитовцы на эту игру вышли в щитках. Мы, будучи уже много лет в ветеранском футболе, не поняли: блин, какой смысл?

После матча я даже пошутил: «Они-то ребята еще неопытные, в щитках все играют».