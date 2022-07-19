Тен Хаг заявил, что «МЮ» будет играть без Роналду в начале сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем Криштиану Роналду.

– Криштиану не работает с клубом в ходе предсезонной подготовки. Собираетесь ли вы начать сезон без него, чтобы он мог наверстать упущенное?

– Думаю, да, но он тренируется. Мы все знаем, что Роналду – высококлассный профессионал, и он будет в хорошей форме. Это последнее, что меня беспокоит.