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Тен Хаг заявил, что «МЮ» будет играть без Роналду в начале сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем Криштиану Роналду.

– Криштиану не работает с клубом в ходе предсезонной подготовки. Собираетесь ли вы начать сезон без него, чтобы он мог наверстать упущенное?

– Думаю, да, но он тренируется. Мы все знаем, что Роналду – высококлассный профессионал, и он будет в хорошей форме. Это последнее, что меня беспокоит.

  • Сообщалось, что 37-летний Роналду хочет сменить клуб.
  • Он не поехал с «МЮ» в предсезонный тур.
  • Официальная причина отсутствия нападающего – личные обстоятельства.

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Источник: ESPN

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