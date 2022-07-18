Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

Кавазашвили: «Кокорин так сильно обкакался в «Фиорентине», что клуб наконец признал фиаско»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Ну неужели кто-то признал, что покупка Кокорина — чудовищная ошибка руководства «Фиорентины»? Даже не верится, честно говоря.

Кто-то этого спортивного директора образумил, видимо. Ну или наш Саша так сильно обкакался в «Фиорентине», что их руководство наконец признало фиаско. 11 матчей за два года и ни одного результативного действия — вы только вдумайтесь в это! Беспрецедентный случай.

Самое страшное, что они от Кокорина даже избавиться не могут — никто его не берет, а он не хочет уходить. Представляете, как повезло «Спартаку», что они его смогли туда продать? Феноменальная сделка!

Но есть и другая сторона: после такой ошибки, мне кажется, «Фиорентина» больше никогда в сторону российских футболистов не посмотрит, чтобы опять не вляпаться в сами знаете что», — сказал Кавазашвили.

  • Зимой 2021-го итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

Новости по теме
«Фиорентина» сможет расторгнуть контракт с Кокориным не раньше зимы 4
Директор «Фиорентины» назвал ошибкой трансфер Кокорина 2
Кокорин вылечился от коронавируса и готовится к предсезонному сбору «Фиорентины» 6
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:13
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +2706

    Nerlinger 17 минут назад

    Неплохой нападающий.
    Что то здесь не чисто ....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1130

    jek718875 1 час назад

    Сказал так, что добавить нечего +10

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11