Кавазашвили: «Кокорин так сильно обкакался в «Фиорентине», что клуб наконец признал фиаско»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Ну неужели кто-то признал, что покупка Кокорина — чудовищная ошибка руководства «Фиорентины»? Даже не верится, честно говоря.

Кто-то этого спортивного директора образумил, видимо. Ну или наш Саша так сильно обкакался в «Фиорентине», что их руководство наконец признало фиаско. 11 матчей за два года и ни одного результативного действия — вы только вдумайтесь в это! Беспрецедентный случай.

Самое страшное, что они от Кокорина даже избавиться не могут — никто его не берет, а он не хочет уходить. Представляете, как повезло «Спартаку», что они его смогли туда продать? Феноменальная сделка!

Но есть и другая сторона: после такой ошибки, мне кажется, «Фиорентина» больше никогда в сторону российских футболистов не посмотрит, чтобы опять не вляпаться в сами знаете что», — сказал Кавазашвили.