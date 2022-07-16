«Газпром» и УЕФА работают над соглашением об урегулировании претензий

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал о разбирательстве с УЕФА.

«Газпром» был спонсором УЕФА с 2012 года.

28 февраля 2022-го было объявлено о прекращении сотрудничества.

– УЕФА в одностороннем порядке разорвал контракт с «Газпромом». Как российская компания планирует реагировать на подобные шаги?

– Все повели себя по-разному в этой ситуации. К примеру, сербская «Црвена Звезда» сохранила контракт, логотип на форме. С УЕФА мы сейчас в процессе подписания соглашения, которое урегулирует взаимные претензии.

– Это будет досудебное решение?

– Конечно.

– В УЕФА вынуждены будут выплатить неустойку?

– Чувствительную коммерческую информацию я комментировать не могу.

– В какие сроки планируете подписать бумаги?

– Думаю, что за лето подпишем.

– Допускаете, что, когда ситуация в мире обретет стабильность, «Газпром» вновь станет партнером УЕФА?

– Посмотрим. Сейчас весь мир, и не только спортивный, находится в состоянии турбулентности. Для того чтобы можно было говорить о том, какие могут быть новые партнерства, надо понять, в каком стационарном стабильном состоянии мир окажется.

В какой-то момент все должно найти некую структуру, форму, и уже в новой ситуации будем смотреть.