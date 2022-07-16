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  • «Газпром» и УЕФА работают над соглашением об урегулировании претензий

«Газпром» и УЕФА работают над соглашением об урегулировании претензий

16 июля 2022, 10:48
3

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал о разбирательстве с УЕФА.

  • «Газпром» был спонсором УЕФА с 2012 года.
  • 28 февраля 2022-го было объявлено о прекращении сотрудничества.

– УЕФА в одностороннем порядке разорвал контракт с «Газпромом». Как российская компания планирует реагировать на подобные шаги?

– Все повели себя по-разному в этой ситуации. К примеру, сербская «Црвена Звезда» сохранила контракт, логотип на форме. С УЕФА мы сейчас в процессе подписания соглашения, которое урегулирует взаимные претензии.

– Это будет досудебное решение?

– Конечно.

– В УЕФА вынуждены будут выплатить неустойку?

– Чувствительную коммерческую информацию я комментировать не могу.

– В какие сроки планируете подписать бумаги?

– Думаю, что за лето подпишем.

– Допускаете, что, когда ситуация в мире обретет стабильность, «Газпром» вновь станет партнером УЕФА?

– Посмотрим. Сейчас весь мир, и не только спортивный, находится в состоянии турбулентности. Для того чтобы можно было говорить о том, какие могут быть новые партнерства, надо понять, в каком стационарном стабильном состоянии мир окажется.

В какой-то момент все должно найти некую структуру, форму, и уже в новой ситуации будем смотреть.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов
Комментарии (3)
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morgan59
1657960605
Пока Россия вне УЕФА, никаких спонсооских поддержек. Пусть сами зарабатывают, если не хотят наши клубы допускать.
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Bozigit
1658349579
Да пошлите их подальше. А Шальке 04 еще дальше. Нахлебники на нашей шее
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АЛЕКС 58
1658386838
Всё! Газ с зерном пошли в европу. Ещё замёрзнут,или с голоду помрут,кто Зеле оружием помогать будет!?
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