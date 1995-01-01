Официально: УЕФА прекратил сотрудничество с «Газпромом»

Что ж вы все такие дебилы дремучие, просто жалко вас, неужели Соловьев как когда то Кашпировский с вами гипноз каждый день по телеку проводит...
УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом».
Решение о прекращении сотрудничества было принято сегодня. Оно распространяется на все турниры по эгидой организации.
- «Газпром» был спонсором УЕФА с 2012 года.
- Ранее соглашение с российской компанией разорвал «Шальке».
Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»
Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»
FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ