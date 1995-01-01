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    Официально: УЕФА прекратил сотрудничество с «Газпромом»

    УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом».

    Решение о прекращении сотрудничества было принято сегодня. Оно распространяется на все турниры по эгидой организации.

    • «Газпром» был спонсором УЕФА с 2012 года.
    • Ранее соглашение с российской компанией разорвал «Шальке».

    Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

    Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

    FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии29
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      Рейтинг: +150

      teodogat 5 минут назад

      Что ж вы все такие дебилы дремучие, просто жалко вас, неужели Соловьев как когда то Кашпировский с вами гипноз каждый день по телеку проводит...

      0
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      Рейтинг: +849

      lysenkoff 37 минут назад

      Такие клоуны, почему Россия по прежнему поставляет в европу газ, нефть, минералы? Какие наши соглашения? Европа на кую нас вертит, а мы им нате пожалуйста, берите...
      Никогда не был за войну, но раз она есть, неужели сейчас время отступить или дать слабину? Почему ничего не предпринимается. У европы уже хранилища газа на меньше чем 30%тном уровне. Закрыть подачу. Они через неделю приползут и сдадут с потрохами пендосов.... Вся европа спятила из-за действий одних людей - наказывают других, а мы глотаем это...

      1
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      Рейтинг: +540

      v.v.navashinsky 1 час назад

      Пусть напрягают юристов,в суды,пусть платят неустойку,компенсации.И клубы,сборные пусть требует все выплаты за участие в соревнованиях.

      3
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      Рейтинг: +887

      OOOVVV. 1 час назад

      Нет худа без добра, в России деньги останутся, ещё бы и газ в Европу отключить ( обиделись как бы))))))

      2
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      Рейтинг: +581

      dimar > OOOVVV. 4 минуты назад

      а мы газ в Европу бесплатно поставляем за спасибо?)))Вы уверены, что больше, чем они не пострадаем от этого?))

      0
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      Рейтинг: +427

      3meeeD 1 час назад

      Ну и на ..й уе5ков этих

      0
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      Рейтинг: +10064

      alp 1 час назад

      это очень хорошо. возможно, какие то деньги, которые предназначались уефе пойдут на наш спорт в собственной стране.

      2
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      Рейтинг: +7058

      Рубинище > alp 32 минуты назад

      сейчас они на "западное" направление пойдут, как и все другие. Воевать очень дорого.

      0
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      Рейтинг: +929

      вальтер79 2 часа назад

      целее бабки будут у газпрома пускай лучше в наш футбол вкладывают бабло а уефа пусть макдональдс спонсирует))))

      6
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      Рейтинг: +761

      FCTB 2 часа назад

      УЕФА вроде должен не устойку заплатить за разрыв контракта?

      0
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      Рейтинг: +10064

      alp > FCTB 1 час назад

      у этих лицемеров нет никаких обязательств перед нами... только мы им должны, как бы.

      3
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      Рейтинг: +761

      FCTB > alp 1 час назад

      Ну все как всегда, этим все можно и все прощается.

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      Рейтинг: +3927

      mutabor0992 2 часа назад

      Сейчас многие легионеры свалят.Да еще и с зп.Так как наверняка есть пункт,что без еврокубков они покидают команды.А покупать их никто не может.Ввиду санкций.Одни убытки.Однако!

      1
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      Рейтинг: +962

      zlobny_zenitos 2 часа назад

      Могу сказать только одно...словами уважаемого С.В. Лаврова: "Дебилы бл..@#!". Европа просто как проститутки себя повели...им это все еще не только в спорте аукнется...да так им и надо...

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      Рейтинг: +156

      Stavr007 > zlobny_zenitos 2 часа назад

      чем аукнется? они может какие то космические деньги потеряли? или супер топ клубы ?

      0
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      Рейтинг: +21335

      JTherry > Stavr007 2 часа назад

      больше всего потеряли сами клубы от невыплат от УЕФА за игры в стадиях еврокубков, а также ближайшего отъезда иностранцев из клубов, поскольку им не интересно будет играть в нашей "закрытой" РПЛ, ну и дальнейшим падением уровня футбола...((( вот этим и "аукнется"...

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      Рейтинг: +156

      Stavr007 > JTherry 2 часа назад

      да уж, это просто жесть

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      Рейтинг: +14137

      Cleaner > Stavr007 1 час назад

      Земля круглая. Откуда придет Европе неизвестно, но прилетит обязательно. Как вариант, мигранты ее раздербанят и загонят белое население в резервации. Не с той проблемой они сейчас борются, ой не с той...

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      Рейтинг: +14137

      Cleaner > JTherry 1 час назад

      Почему уровень нашего футбола займется "дальнейшим падением"? Не факт это. Совсем не факт.

      1
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      Рейтинг: +909

      mama1991 > Stavr007 44 минуты назад

      Суперлига ща опять покажет голову, а если москва туда даст 5- 6 млрд( для кремля это копейки, для суперлиги нереально много) будет интересно, думаю в ближайшее время это начнётся

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