Официально: УЕФА прекратил сотрудничество с «Газпромом»

УЕФА объявил о расторжении контракта с «Газпромом».

Решение о прекращении сотрудничества было принято сегодня. Оно распространяется на все турниры по эгидой организации.

«Газпром» был спонсором УЕФА с 2012 года.

Ранее соглашение с российской компанией разорвал «Шальке».

Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ