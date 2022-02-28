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«Шальке» расторг контракт с «Газпромом»

28 февраля 2022, 13:26
16

«Шальке» объявил о расторжении контракта с «Газпромом».

«Совет директоров «Шальке» с одобрения наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства с «Газпромом».

Совет директоров и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями текущего главного спонсора. Дополнительная информация будет объявлена ​​в установленном порядке», – сказано в заявлении клуба.

Ранее «Шальке» убрал логотип «Газпрома» с игровой формы.

Сообщалось, что сегодня спонсорский контракт с «Газпромом» также разорвет УЕФА. Соглашение приносит организации порядка 40 миллионов евро в год.

  • «Газпром» спонсировал «Шальке» с 2007 года.
  • Клуб играет во 2-й Бундеслиге.

Источник: сайт «Шальке»
Германия. Бундеслига Шальке-04
Комментарии (16)
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Dr.Metal
1646044432
Ну и дураки, на таких спонсоров молятся
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VikNMar
1646045400
А доллАры вернул ?
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andrej-lucevich
1646045513
ну и пусть валят !!!
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Чоткар Патыр
1646046153
ну и будете теперь в четвёртом дивизионе плавать)
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paracetamol
1646046314
Не с тем Газпром контракт заключил, явное с не тем. С хумном как футбольным, так и человеческим!
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Artemka444
1646048320
Дураки они в общем!!!
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FС Spаrtак
1646050855
пусть они черти сидят без газа теперь
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Hektor 84
1646288685
Называется назло врагу отморожу уши)))
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Garrincha58
1646324672
они там в Германии с ума спятили если логотип поменяли на жёлто синий
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Bozigit
1646325705
Да кому они нужны
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