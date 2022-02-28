«Шальке» расторг контракт с «Газпромом»

«Шальке» объявил о расторжении контракта с «Газпромом».
«Совет директоров «Шальке» с одобрения наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства с «Газпромом».
Совет директоров и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями текущего главного спонсора. Дополнительная информация будет объявлена в установленном порядке», – сказано в заявлении клуба.
Ранее «Шальке» убрал логотип «Газпрома» с игровой формы.
Сообщалось, что сегодня спонсорский контракт с «Газпромом» также разорвет УЕФА. Соглашение приносит организации порядка 40 миллионов евро в год.
- «Газпром» спонсировал «Шальке» с 2007 года.
- Клуб играет во 2-й Бундеслиге.
Источник: сайт «Шальке»