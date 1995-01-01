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    «Шальке» расторг контракт с «Газпромом»

    «Шальке» объявил о расторжении контракта с «Газпромом».

    «Совет директоров «Шальке» с одобрения наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства с «Газпромом».

    Совет директоров и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями текущего главного спонсора. Дополнительная информация будет объявлена ​​в установленном порядке», – сказано в заявлении клуба.

    Ранее «Шальке» убрал логотип «Газпрома» с игровой формы.

    Сообщалось, что сегодня спонсорский контракт с «Газпромом» также разорвет УЕФА. Соглашение приносит организации порядка 40 миллионов евро в год.

    • «Газпром» спонсировал «Шальке» с 2007 года.
    • Клуб играет во 2-й Бундеслиге.

    Источник: сайт «Шальке»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11418

      playsh 4 минуты назад

      Немецкие идиоты-нацики.,что тут скажешь...
      А Газпрому самое время перевести это спонсорство на Российских онко-больных детишек и детишек-инвалидов.

      0
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      Рейтинг: +923

      Artemka444 19 минут назад

      Дураки они в общем!!!

      1
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      Рейтинг: +474

      v.v.navashinsky 27 минут назад

      Так они еще и во 2-й бундеслиге.Ждем понижения в 3-ю,4-ю лиги.Сколько их вообще в Германии???Одним словом,"Шальке",пробивай дно Германии.

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      Рейтинг: +15635

      paracetamol 52 минуты назад

      Не с тем Газпром контракт заключил, явное с не тем. С хумном как футбольным, так и человеческим!

      1
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      Рейтинг: +35

      Чоткар Патыр 55 минут назад

      ну и будете теперь в четвёртом дивизионе плавать)

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      Рейтинг: +6220

      Semenycch 1 час назад

      Деньги пусть вернут!

      0
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      Рейтинг: +2227

      andrej-lucevich 1 час назад

      ну и пусть валят !!!

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      Рейтинг: +1213

      VikNMar 1 час назад

      А доллАры вернул ?

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      Рейтинг: +15635

      paracetamol 1 час назад

      Лучше Зениту это бабосы отдать, будет вечным чемпионом!

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      Рейтинг: +1733

      Dr.Metal 1 час назад

      Ну и дураки, на таких спонсоров молятся

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